Мнение: О примирении с Украиной на условиях… Украины

Инсайдеры, как обычно, всё знали заранее. Подготовка к полупочётной полукапитуляции началась на валютном рынке ещё вчера. А сегодня с утра лишь самые тупые оставались во власти прежних парадигм. Но таких было немного, и с самого начала торгов российский рубль «сильно крепчал» ©

Почему?

Да всё просто. #Россия начала «прогибаться»…

Уже в самом начале переговоров российской и украинской делегаций в турецком Стамбуле, после обращения к ним турецкого президента Реджепа Эрдогана «всё стало ясно».

Чтобы подсластить пилюлю, опишем ситуацию на рынке «патриотично». Американский #доллар Доллар вплотную приблизился к отметке ₽83 на торгах Московской биржи. Курс обвалился на ₽6,75 или 7,5% по сравнению с закрытием понедельника и на 15:08 мск составил ₽83,0025. Потом, естественно, капельку отыграл назад.

То есть «примирение» как бы достигнуто. На каких условиях? Ну, их продиктовал бывший первый замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый:

Одно из принципиальных условий подписания будущего украино-российского договора – ничто и никто не будет отрицать вступление Украины в ЕС.

Ключевое требование – чёткие юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 #НАТО. То есть если Украина будет объектом любой агрессии/военного нападения/операции, мы в праве в течение 3 дней требовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрытие неба над Украиной.

требовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрытие неба над Украиной. В свою очередь, #Украина будет готова зафиксировать свой статус как безъядерного и внеблокового государства в форме постоянного нейтралитета. Это уже исторически зафиксировано в нашей Декларации о суверенитете 1990 года. Это означает, что она не будет размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на территории Украины будет иметь место при получении согласия стран-гарантов.

#Крым в договоре будет прописан отдельным пунктом. В течение 15 лет предлагается проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. В течение этого времени обе страны не будут использовать вооружённые силы для решения этих вопросов.

лет предлагается проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. В течение этого времени обе страны не будут использовать вооружённые силы для решения этих вопросов. Вопросы ДНР и ЛНР в договоре также вынесены отдельным пунктом и должны обсуждаться президентами. Украинская сторона снова предложила встречу.

Украинская сторона также предложила, что имплементация этого договора будет идти следующим образом. Сначала — референдум, где граждане выскажут мнение, и после этого уже ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Причём и референдум, и последующие шаги должны быть проведены в условиях полного мира. #Россия должна прекратить огонь.

Также по словам Александра Чалого, консультации со странами-гарантами уже начаты. Уже через две недели переговоры могут стать многосторонними при участии этих государств. Россия, естественно, к этим «консультациям» — никаким боком.

Возможно, украинская сторона согласится «в утешение» Кремлю записать в какой-нибудь закон, да хоть в конституцию, запрет «фашизма» и «нацизма». Чтобы кремлёвский лидер мог объявить не только о «демилитаризации», но и о «денацификации». И на том отбыть восвояси — собирать с россиян деньги на контрибуции с репарациями. Потому что Украина уже оценила свой ущерб в 1 трлн долл., и любой международный суд сейчас подтвердит её правоту.

Согласится ли Россия на все эти пункты? А куда ей деваться? Российская экономика в этом году рухнет на 8-10% и продолжит падать ещё три года. Российская военная группировка, по сути, исчерпала свой ресурс, о чём говорит анонсированное сокращение военной активности в районах Киева и Чернигова с вероятной передислокацией оставшихся сил поближе к Донбассу. Российский истеблишмент уже напуган до крайности.

Какой ещё у Кремля выход, кроме?

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