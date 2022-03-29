Сын Джигана и Оксаны Самойловой попал в больницу во время их отдыха в Дубае

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Известный блогер, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала своим подписчикам в социальной сети о том, что ее младший ребенок, двухлетний сын Давид несколько дней провел в больнице. На прошлой неделе у малыша поднялась температура – градусник показывал все 40. Оксана, которая сейчас вместе с семьей находится в Дубае, ОАЭ, вызвала врача. Медики рекомендовали забрать ребенка в больницу для тщательного обследования.

Сейчас Давиду гораздо лучше и он уже идет на поправку, поэтому только сегодня у его мамы появились силы и желание рассказать о случившемся.

Давидик сильно заболел. Мы лежали в больнице все эти дни с температурой 40. С таким столкнулись впервые и, конечно, очень испугались за ребенка. Слава Богу, сейчас все хорошо. Пусть все детки будут здоровы! — сообщила Оксана.

Самойлова рассказала, что обследование и лечение ребенка обошлось недешево, однако, с врачами, по словам многодетной 33-летней мамы, им повезло.

Цены, конечно, космос. 500 долларов за прием, и это без лекарств… Больница хорошая! Отличный персонал, врач попался прекрасный, сразу понял, что случилось, — поделилась Самойлова.

Чуть позже она написала пост, в котором пожелала здоровья всем детям:

Пусть все детки будут здоровы! Все уходит на второй план, когда видишь своего малыша под капельницами.

Ранее, в декабре 2021 года, в больницу попала ее дочь Лея. Тогда Самойлова призналась, что у девочки хроническое заболевание, правда, какое именно, не уточнила.

Мы вызвали неотложку, думаю, пусть врач осмотрит ее на всякий случай. Приехал доктор и сразу перезвонил мне со словами: “Срочно! У ребенка пневмония, воспаление легких… последняя стадия, времени нет. Забираем девочку на госпитализацию”. Лею увезли на скорой одну… Сделали КТ, сдали анализы. Слава Богу, никакой пневмонии и никакого воспаления. Прописали лечение и отпустили из больницы, — делилась подробностями Оксана.

Напомним, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова вместе больше десяти лет. Прошлым летом Оксана впервые рассказала, как будущий муж сделал ей предложение. Они поженились в красивую дату – 12.12.12, когда у них уже подрастала старшая дочь Ариела. Позже в семье родилось еще трое детей – две девочки – Лея в сентябре 2014, Майя в апреле 2017-го и один мальчик – сын Давил появился на свет 18 февраля 2020 года.