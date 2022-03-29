Королева Летиция и король Филипп VI, князь Альбер II и другие монархи на службе в память о принце Филиппе

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Сегодня днем, в 10:30 по местному времени, в самом центре Лондона, в Вестминстерском аббатстве, началась поминальная служба в память о супруге королевы Елизаветы II – принце Филиппе. Напомним, герцога Эдинбургского не стало 9 апреля прошлого года в возрасте 99 лет.

На службу прибыли все основные и не очень члены британской королевской семьи: принцессы Евгения и Беатрис с мужьями, Зара Тиндалл с супругом Майклом и старшей дочерью Мией Грейс, принцесса Анна, принц Чарльз с женой, герцогиней Камиллой – всех их фотографии мы собрали в отдельном материале. Также панихиду не могли пропустить Кембриджи, только что вернувшиеся из недельного королевского тура по странам Карибского бассейна. Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в аббатство со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, оставив принца Луи дома. Лучшие фото этой части британской семьи мы опубликовали чуть раньше.

Сама королева появилась в церкви самой последней, когда уже все расселись по своим местам. Ее сопровождал младший сын, принц Эндрю, который недавно избежал судебного разбирательства за изнасилования и домогательства благодаря крупной денежной компенсации. В часовне он занял место по другую сторону прохода, отдельно от родственников. Подробнее о прибытии Ее Величества и сына-изгоя читайте по этой ссылке.

Также мемориальную службу в знак уважения до недавних пор старейшего монарха современной Европы посетили: король Бельгии Филипп и королева Матильда, королева Дании Маргрете II, правящий князь Монако Альбер II (без своей жены, княгини Шарлен, которая в середине марта вернулась домой после длительного лечения), великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза, король Нидерландов Виллем-Александр с супругой, королевой Максимой и матерью, принцессой Нидерландов Беатрикс. В объективы фотографов попали король Норвегии Харальд V (еще на прошлой неделе он сидел на карантине из-за положительного теста на коронавирус) и королева Соня, король Испании Филипп VI и королева Летиция, а также король Швеции Карл XVI Густав с женой, королевой Сильвией и младшей сестрой, принцессой Швеции Кристиной Луизой Хеленой.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима Королева Дании Маргрете II и принцесса Нидерландов Беатрикс Король Испании Филипп VI и королева Летиция Принцесса Нидерландов Беатрикс и королева Дании Маргрете II Князь Монако Альбер II Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия Король Бельгии Филипп и королева Матильда Принцесса Швеции Кристина Луиза Хелена