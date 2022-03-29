 

Мнение: Намечается антракт

29.03.2022, 17:30, Разное
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Хорошая новость – о мирном договоре, который вроде как намечается в Стамбуле. Это хотя бы позволяет Путину “сохранить лицо” и даже объявить о своей “победе” для внутреннего пользования. Альтернатива была бы – если бы ВСР начали применять ОМУ и ядерное оружие, мстя миру и прежде всего Украине за свою неспособность победить. А так появляется некий шанс для мира и для самой России не упасть совсем уж в преисподнюю – хотя, увы, нам придется снова поразиться силе и глубине дьявольского “пророчества Арестовича” 2019 года. Все обратили внимание, что мой тезка в 2019 году точно предсказал нападение РФ на Украину в 2022 году – но не все запомнили, что также Арестович в нем указал, что будет на самом деле ТРИ войны РФ и Украины.

К тому, похоже, и идет. Договор заключается, Украина, естественно, соблюдать ничего не будет (при полном и почти открытом одобрении всего остального мира), Путин какое-то время будет ныть (как он это делал по поводу Минских соглашений) “ну почему Украина ничего не соблюдает?” – потом типа разозлится, и всё по новой. Наверно, прямо в 2023. Возможно, Россия к тому моменту развалится под тяжестью всемирной экономической блокады (“санкциями” это называть уже не приходится) – но более вероятно, что нет. Будет просто очень большое Сомали – где узкая группа вооруженных людей контролирует основные ресурсы и атомное оружие, а основное население шукает, где бы раздобыть пожрать и периодически изображает пароксизмы невероятного патриотизма (под угрозой лишения пайки или расстрела на месте – смертная казнь-то уже разрешена).

Перспектива невеселая. Кто-то пишет, будто бы “зато” уж Украине все скинутся и в качестве компенсации построят на ее территории один сплошной Диснейленд – но я что-то сомневаюсь: скорее всего, там тоже будет разруха и голод – ВСР постарались на славу. Разве что моральная атмосфера получше, пооптимистичней, да отношения людей человечнее. Все-таки – победители.

Источник: Размышления вольного социолога



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