Жене есть что показать! – Личное мнение

Фигуристка Евгения Медведева снялась для мужского журнала в купальничке.

«Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются», — прокомментировала фотосессию Татьяна Тарасова.



Фото: Соцсети

Эвона, Л-огика! Есть что — показывай!

Нет, никто не спорит, что 22-летняя Женечка в принципе даже ничего так себе. Конечно, не супер-модель, не Клаудия и не Синди, не писаная красавица, но в её пользу говорит молодость, миленькое личико и спортивная фигурка.

А то, что с лица воду не пить — всем давно известная народная мудрость. Тем более, что и лицо — хорошее и открытое.

Меня тут задела не внешность Жени, а само появление чемпионки мира, Европы и победительницы прочих соревнований в полуголеньком виде на обложке журнала для мужчин.

Неужели такой спортсменке больше нечем привлечь внимание к себе?

То есть, старалась, добивалась спортивных высот, претендовала на олимпийское золото, тренировалась до седьмого пота, побеждала в соревнованиях, чтобы… Чтобы, простите, что? Чтобы — вот это?

Как мне кажется, спортсменка уровня Медведевой просто не должна размениваться на подобное. Для фотографий в купальниках есть специальные модели этого жанра.

А уж «логика» Тарасовой — даже говорить странно об этом взрослой женщине — мне вообще тяжела для понимания. Это что же получается, если есть что показать, то нужно обязательно это и демонстрировать?

Ну, вы знаете, показать в такой парадигме сознания можно намного больше –каждая может. Но зачем это делать — этим вопросом ни Тарасова, ни Медведева, видимо, не задались.

К чему это я? Я не ханжа совершенно, но каждый всё-таки должен заниматься своим делом.

А вы готовы бы были сняться в журнале в купальнике?

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