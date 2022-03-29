Будьте осторожны! Несколько типов женской одежды, которые лишь прибавляют возраст

Собственный стиль – это прекрасный способ самовыражения, который поможет произвести положительное впечатление. Но это работает лишь в тогда, когда он гармоничен, в противном случае он может сыграть против вас – порой одежда делает нас старше, чем мы есть на самом деле.

Мы решили рассказать вам о нескольких элементах гардероба, которые практически всегда прибавляют возраст.

Туники

Неправильная длина с легкостью добавит вам лишние 10 лет. С возрастом совершенно нормально прибавить в весе, особенно в области ягодиц и живота. Поэтому многие дамы считают, что для того чтобы скрыть мелкие недостатки, достаточно облачиться в тунику, и проблема решена.

Конечно, если вы не хотите оголять живот, то вам следует держаться подальше от укороченных топов. С другой стороны, если топ слишком длинный, как туника, то он может добавить вам несколько лет. Проблема в том, что при ношении туники теряется четкость талии и этот элемент гардероба может превратить ваше тело в “длинное туловище и короткие ноги”.

Есть немало способов сделать так, чтобы туники “работали” в вашу пользу. Но такое под силу лишь стилистам. Если у вас нет времен разбираться во всех тонкостях стиля, то отказывайтесь от туники и подберите топ подходящей длины, который скроет живот, не добавив лишние годы.

Капри

Если ваша цель “не выглядеть старше”, то советуем исключить этот элемент одежды из гардероба. Конечно, многие известные бренды в связи с высоким спросом из года в год продолжают включать капри в свои коллекции, но это не значит, что все поголовно должны следовать моде.

Капри – это “фирменный” стиль старшего поколения. Да они очень удобны в носке, но их длина может сыграть злую шутку на дамах с короткими ногами. Нет, мы не говорим, что капри нельзя носить никому и никогда. Хорошо они могут выглядеть в том случае, если вы приложили много усилий для создания гармоничного и тщательно продуманного образа. Поэтому если вы хотите упростить свою жизнь, рекомендуем вовсе отказаться от капри и сделать выбор в пользу брюк, которые точно не добавят вашему стилю лишних лет.

Юбки длины миди

Фасон был в тренде долгое время, и хотя он практически всегда смотрится стильно, в некоторых случаях может превратить вас старушку. Такое случается, когда неправильно подобранная длина сочетается с объемным силуэтом.

Хотите выглядеть моложе? Делайте ставку на модели с завышенной талией. Так даже дама с невысоким ростом будет выглядеть как стильная леди с длинными ногами.

Платье-миди

Продолжая предыдущую тему, делаем вывод, что платья-миди тоже могут старить. Однако если подобрать правильный фасон и материал, то такая длина не только не добавит возраст, но и сделает ваш образ стильным и одновременно скромным.

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Например, дамам с четко выраженной талией рекомендуется отдать предпочтение расклешенному миди, а для леди с пышными формами прекрасно подойдет платье-халат с запахом, которое визуально скорректирует фигуру. А вот обтягивающие трикотажные наряды лучше всего выбирать стройным женщинам.

Хотите добавить в образ перчинки? Выбирайте наряд с небольшим разрезом. Так вы будете выглядеть моложе, но не откровенно и в пределах разумного.

Неправильно подобранное нижнее белье

Вне зависимости от вашего возраста, неверно подобранный размер бюстгальтера негативно влияет на здоровье и сделает даже правильно подобранный образ менее изысканным.

Большинство экспертов по стилю рекомендуют женщинам раз в год измерять объем грудной клетки и при необходимости менять размер бюстгальтера. Зачем? С годами наше тело меняется, особенно в области груди в моменты гормональных изменений, которые стимулируют набор веса.

При покупке бюстгальтера обращайте внимание на:

пояс – он не должен опускать ниже линии груди; лямки – при большом размере груди они будут оставлять на коже следы, поэтому они должны быть соответствующей ширины, чтобы ее поддерживать; размер чашечки – грудь не должна вываливаться.

Отсюда следует, что правильный силуэт груди – важная часть женского образа. Надо следить за тем, чтобы бюстгальтер не давал груди опускаться и “расползаться” в область подмышек. Плохое нижнее белье не придаст форму, сделав грудь расплывчатой. А это обязательно добавит не только возраст, но и лишние килограммы.

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Отсутствие ярких цветов

Многие ошибочно полагают, что по мере взросления темные вещи должны вытеснять из гардероба яркие цвета. Никто не спорит, что черный – это вечная классика. Но делать из него культ, отказываясь от других оттенков глупо.

Постоянное ношение темной одежды не только добавит возраст, но и сделает ваш образ скучным. Поэтому черный не должен быть единственным в гардеробе. Старайтесь разнообразить ваш повседневный образ несколькими цветами. Выбирайте только те, что подходят вашему цвету волос, глаз и оттенку кожи. Почему это важно?

Наверняка вы обращали внимание, что голубоглазых блондинок красный цвет делает болезненно-желтыми: глаза тускнеют, кожа становится менее контрастной и морщинки становятся четче. Этот же цвет на кареглазой шатенке будет смотреться по-другому: оттенок волос станет глубже, глаза горят, словно она только вернулась с курорта, а на щеках играет здоровый румянец.

Вот так цвет одежды напрямую влияет на то, на какой возраст вы выглядите.

Мешковатая одежда

Тут перетянуто, там мешковато – одежда, не создающая силуэт и не держащая форму, всегда прибавляет возраст. К оверсайзу это правило не относится. Но любые вещи подобранные не по размеру, представят ваш образ не в самом лучшем свете.

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Мешковатые блейзеры, пиджаки и кардиганы сделают фигуру непропорциональной и даже тяжеловесной. В таких случаях лучше отдать предпочтение пиджакам средней длины со слегка зауженной талией .

Неряшливая обувь

Поверьте, обувь играет не последнюю роль в формировании целостного образа. Как говорится: “Хорошая одежда красит человека, а ветхая – портит”. Эта поговорка применима и к обуви. Поверьте, невозможно устаревшую обувь подать по-новому с помощью стильной одежды.

Речь идет не только об изделиях, которые вы носили годами. Не менее важную роль играет фасон. Если раньше были модны громоздкие туфли, которые даже тогда создавали неряшливый вид, то сегодня в тренде утонченность. Избавьтесь от всего лишнего и пополните гардероб современной классикой.

Переживаете за комфорт? К счастью, сегодня бренды делают ставку не только на красоту, но и на удобство. Поэтому правильно подобранные лодочки не станут для вас мукой, а наоборот – создадут модный и молодой образ.

Устаревшая модель очков

Не ожидали? Да, даже очки могут прибавить возраст, а точнее, если вы носите устаревшие модели. Образ во многом зависит от аксессуаров и мелких деталей, которые делают его завершенным. Поэтому даже такая маленькая вещь, как солнечные очки должна быть тщательно продумана.

Если сегодня вы носите аксессуары, которые были в тренде много лет назад, возможно самое время приобрести стильную трендовую пару очков, чтобы добавить наряду молодежный штрих.

Перебор с аксессуарами

Быть модной, молодой и стильной можно в любом возрасте! Но бывает так, что с возрастом мы начинаем перегружать свой наряд большим количеством различных аксессуаров.

Чтобы не превратиться в “тетю”, на которой “все лучшее и сразу”, возьмем пример с самой известной француженки. Коко Шанель говорила, что перед выходом из дома нужно посмотреть в зеркало и снять с себя одну вещь. Возьмите это за правило и тогда, ваши образы не будут перегружены деталями, а вы всегда будете выглядеть свежо и молодо.