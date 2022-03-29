Мнение: Доля рубля в торговле России, рост потребления электричества и здоровая экономия

1. Вопреки мифам, внешняя торговля России довольно давно и в довольно заметной степени ведётся за рубли. По данным ЦБ уже в 2019 году 26,8% российского импорта оплачивалось в рублях, с тех пор эта цифра наверняка выросла.

Впрочем, как видите, в плане дедолларизации экспорта всё было несколько хуже: за рубли три года назад мы экспортировали лишь 8,7%. Давно пора было исправить этот дисбаланс.

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakuiu-vygodu-poluchit-rossiia-ot-perehoda-raschetov-za-gaz-s-evro-i-dollara-na-rubli-623b8d9f60bee803ba68c236

2. Блогер genby обращает внимание на заметный рост потребления электричества в России за последний месяц. Как-то совсем не похоже на то, что в стране кризис:

https://genby.livejournal.com/983435.html

3. Я продолжаю проповедовать здоровую экономию в «Школе капитализма». Процитирую фрагмент:

https://sponsr.ru/capitalism/12888/Besplatnaya_rabota_i_bespoleznye_zanyatiya/

Когда я руководил отделом продаж и посещал профильные тренинги, нас учили, как заново зажигать глаза у «перегоревших» продажников, которые опустили руки и потеряли интерес к деньгам. Для этого руководителю предлагалось под каким-нибудь предлогом пригласить продажника на выходные к себе, и провести вместе с ним один день «на другом уровне». Покатать на более дорогом автомобиле, покормить в более дорогом ресторане, посмотреть телевизор побольше в квартире попросторней. Довезти до яхты, может быть, и представить миллионерам из своей тусовки. Идея была в том, чтобы разжечь в душе сотрудника огонёк алчности, помахать перед носом новой морковкой, заставить мечтать об увеличении расходов.

Метод действенный, но для самих сотрудников, пожалуй, разрушительный. С точки зрения здорового капитализма было бы гораздо правильнее, если бы они вкладывали излишки не в скоропортящуюся роскошь, а в акции компании, в которой работают, например. Вместе с тем большая часть авторов душеспасительных книг предполагает, будто высокие расходы — это признак деятельного и хорошо мотивированного человека, а низкие расходы — это болезнь давящего диван овоща в дырявых носках, которому ничего особенного от этой жизни не нужно.