 

В Сербии обнаружено гигантское месторождение газа

29.03.2022, 16:31, Разное
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Специалисты Сербской академии наук открыли крупнейшее в Европе газоконденсатное месторождение. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, Белград готов начать экспорт природного газа в Европу уже в начале апреля. 

«Это уникальное месторождение, для добычи газа нам достаточно всего лишь установить несколько вышек и компрессорных станций. Такое простое решение обусловлено особенностями ландшафта на этом участке и тем, что буквально в сотне метров от него пролегает магистральный газопровод. Договор о поставке топлива в ЕС я готов подписать хоть завтра», – заявил Вучич. 

Запасы природного газа в месторождении оцениваются более чем в 900 млрд кубометров, что позволит обеспечить потребление в Европейском союзе минимум на ближайшие 4 года. Кроме того, в настоящий момент сербские геологи проверяют теорию о наличии гигантского пласта нефти под Белградом. 

Первые полученные данные подтверждают, что на территории Сербии находится несколько уникальных месторождений и уже в ближайшие месяцы страна может стать одним из крупнейших экспортёров нефти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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