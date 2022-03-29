В Сербии обнаружено гигантское месторождение газа

Специалисты Сербской академии наук открыли крупнейшее в Европе газоконденсатное месторождение. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, Белград готов начать экспорт природного газа в Европу уже в начале апреля.

«Это уникальное месторождение, для добычи газа нам достаточно всего лишь установить несколько вышек и компрессорных станций. Такое простое решение обусловлено особенностями ландшафта на этом участке и тем, что буквально в сотне метров от него пролегает магистральный газопровод. Договор о поставке топлива в ЕС я готов подписать хоть завтра», – заявил Вучич.

Запасы природного газа в месторождении оцениваются более чем в 900 млрд кубометров, что позволит обеспечить потребление в Европейском союзе минимум на ближайшие 4 года. Кроме того, в настоящий момент сербские геологи проверяют теорию о наличии гигантского пласта нефти под Белградом.

Первые полученные данные подтверждают, что на территории Сербии находится несколько уникальных месторождений и уже в ближайшие месяцы страна может стать одним из крупнейших экспортёров нефти.

—