Мединский: Украина предложила РФ не возражать против ее вступления в ЕС

Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз. Такую инициативу выдвинул Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», – такая формулировка содержится в письменных предложениях украинской делегации, сказал Мединский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.

После переговоров Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.

Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.

До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.

Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.

В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.

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