 

Мединский: Украина предложила РФ не возражать против ее вступления в ЕС

29.03.2022, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз. Такую инициативу выдвинул Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», – такая формулировка содержится в письменных предложениях украинской делегации, сказал Мединский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.

После переговоров Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.

Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.

До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.

Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.

В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Представители ООН обеспокоены большим количеством астероидов, угрожающих Земле

31.07 / Боевику “ДНР” заочно сообщили о подозрении за пытки украинских военных, которых захватили в плен возле Иловайска

08.12 / “Не стал взрослым”. Чийгоз оценил слова Зеленского о его общении с Эрдоганом

01.05 / “Они тестируют ВСУ”. Муженко считает, что очередное обострение с Россией будет перед 30-летием независимости Украины

28.06 / Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

07.10 / Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей

23.12 / Забастовка и стычки с полицией. В Ереване требуют отставки Пашиняна

24.07 / Начала действовать упрощенная процедура получения гражданства России

18.09 / Пираты пригрозили убить российских моряков из Крыма

11.12 / Великобритания призвала страны G7 выступить «единым фронтом» против России и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика