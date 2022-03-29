 

Путин заявил о важности социальных проектов Фонда президентских грантов

29.03.2022, 16:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин указал на важность проектов в социальной сфере, которые реализуются при поддержке Фонда президентских грантов.

«Конечно, особенно приятно, когда находятся люди, особенно работающие в социальной сфере, которые реализуют свои идеи. Это, конечно, напрямую связано с поддержкой людей, которые ждут этой помощи, и эта помощь приходит как раз вовремя, эффективно реализуются средства, получаемые от государства», – передает его слова ТАСС.

В 2022 году, напомнил Путин, отмечается пятилетие с момента создания фонда, и попросил его руководителя Илью Чукалина рассказать о проводимой работе.

Фонд президентских грантов занимается обеспечением господдержки некоммерческих неправительственных организаций и предоставляет им гранты на реализацию социально значимых проектов, отобранных на конкурсной основе. Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов поступило более 121 тыс. инициатив, около 22 тыс. проектов уже получили поддержку в объеме 45 млрд рублей.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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