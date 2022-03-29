 

Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестпроектов

29.03.2022, 16:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как следует из постановления, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным, в правительстве столице приняли решение выделить 10 миллиардов рублей Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Эти средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов строительства нежилых зданий в городе.

Предполагается, что благодаря этой программе у инвесторов появится возможность продолжить реализацию проектов, к которым они приступили до введения санкций. Таким образом, будут сохранены рабочие места и деловая активность, ведь строительная отрасль – это крайне важная отрасль для Москвы.

К слову, ранее московское правительство выделило 10 миллиардов рублей, чтобы поддержать столичную промышленность. То есть суммарный объем двух крупнейших программ льготного кредитования составляет 20 миллиардов.

“Это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных средств”, – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее
заместитель Мэра Москвы сообщала, что с 11 апреля технологические компании смогут подавать заявки на льготные кредиты. Для среднего бизнеса ставка составит 5,5%, для малых предприятий – 7%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / В России введут обязательный техосмотр садового инвентаря

30.01 / Названы последствия для организма при резком изменении погоды

28.09 / Первый пошел!

02.07 / Мадам отельерша и Путин – Личное мнение

21.08 / Террористы или строители?

15.03 / Кейт Бекинсейл поддержала дочь от Майкла Шина Лили на кинопремьере

30.04 / Эксперт Марголин: президентом Лукашенко манипулируют раздуванием истории с покушением

06.10 / Мнение: Почему нас бесят дизайнеры?

03.07 / «Есть множество цветных изображений Петра Первого, но ни одного цветного изображения Хрущёва» – Анатолий Фоменко заявил о фальсификации порядка российских правителей

02.04 / «Их 30 штук объявилось»: Никас Сафронов раскрыл количество своих детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика