Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестпроектов

Как следует из постановления, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным, в правительстве столице приняли решение выделить 10 миллиардов рублей Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Эти средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов строительства нежилых зданий в городе.

Предполагается, что благодаря этой программе у инвесторов появится возможность продолжить реализацию проектов, к которым они приступили до введения санкций. Таким образом, будут сохранены рабочие места и деловая активность, ведь строительная отрасль – это крайне важная отрасль для Москвы.

К слову, ранее московское правительство выделило 10 миллиардов рублей, чтобы поддержать столичную промышленность. То есть суммарный объем двух крупнейших программ льготного кредитования составляет 20 миллиардов.

“Это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных средств”, – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее

заместитель Мэра Москвы сообщала, что с 11 апреля технологические компании смогут подавать заявки на льготные кредиты. Для среднего бизнеса ставка составит 5,5%, для малых предприятий – 7%.