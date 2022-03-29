 

Собянин представил меры поддержки сферы общественного питания

29.03.2022, 16:18, Разное
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“Принят был федеральных закон – и для небольших предприятий, средних предприятий обнуление НДС принято, приняты другие ставки по социальным фондам, по медицинскому фонду. Это серьезное налоговое облегчение”, – сказал Собянин.

По его словам, в эксперименте приняло участие уже около трети заведений общепита. В третьем квартале по этой системе будет работать большинство таких компаний, сказал мэр.

“Что это значит? Во-первых, это обеление, легализация бизнеса, обеление всех цепочек поставок. Мы видим рост заработной платы в тех предприятиях, которые подключились. Я не думаю, что это фактический рост, но по крайней мере легализация заработной платы, что тоже очень важно и для работников”, – объяснил градоначальник.

Также будут действовать все льготы по кредитованию и другие меры поддержки МСП, сообщил мэр. Четыре пакета приняты на федеральном уровне. Также продолжают действовать московские меры поддержки: отсрочка аренды, сохранение процентных ставок и другие.

На действующие программы выделят дополнительные средства, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Представители ресторанного бизнеса выразили мнение, что отмену НДС и снижение страховых взносов до 15% нужно распространить и на предприятия общепита с объемом выручки от двух до 15 миллиардов рублей.

Также они попросили дать бизнесу отсрочку на 12 месяцев на уплату текущих налогов. Звучали предложения разрешить работу летних веранд кафе в зимний период, продлить эксперимент с парклетами.

Накануне Сергей Собянин рассказал о принятых за последнюю неделю мерах по поддержке предприятий и граждан в условиях санкций. План по стабилизации экономической ситуации согласован с бизнес-сообществом.



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