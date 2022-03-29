Памятная служба по принцу Филиппу собрала всю королевскую семью, кроме принца Гарри и Меган Маркл

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29 марта в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла поминальная служба в память о супруге королевы Елизаветы II – принце Филиппе. Напомним, что 9 апреля 2021 года в 12 часов дня Букингемский дворец объявил Британии и миру печальную весть о том, что герцога Эдинбургского не стало. Принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея.

Тогда число присутствующих на прощании было строго ограничено в связи с карантином до 30 человек, хотя поначалу планировали приехать 800 гостей из разных стран мира. Даже премьер-министр Британии Борис Джонсон отказался присутствовать на похоронах, чтобы его место занял кто-то из родственников. На сей раз на поминальную службу по принцу Филиппу смогли прийти и сам Джонсон, и другие члены правительства. На службе были все, кроме внука принца Филиппа принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые живут в США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Но первые ряды в храме заняли дети и внуки герцога Эдинбургского. Рядом с королевой, которая приехала в аббатство последней, сидел наследник престола – принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская. За ним – принцесса Анна с мужем вице-адмиралом Тимоти Лоуренсом. Через проход от них, но также на первом ряду сидели младшие сыновья Елизаветы II и герцога Эдинбургского принц Эндрю и принц Эдвард с супругой Софией, графиней Уэссекской и детьми – Луизой и Джеймсом.

Во втором ряду можно было увидеть герцога и герцогиню Кембриджских со старшими детьми – их фотографии смотрите в предыдущем материале. Также там сидели сын принцессы Анны Питер Филлипс с девочками Саванной и Айлой и дочь принцессы Анны Зара Тиндалл с мужем Майком и юной Мией Грейс.

Остальные места заняли другие родственники, в том числе, со стороны Маунтбаттенов – семьи принца Филиппа. Кроме того, своих представителей прислали организации, патроном которых был герцог Эдинбургский. Напомним, что в качестве консорта, супруга королевы, он провел более 22 тысяч самостоятельных мероприятий и совершил 637 зарубежных визитов. На момент выхода на пенсию в августе 2017 года принц патронировал 785 организаций.

В третьем ряду – сразу за принцем Уильямом и Кейт Миддлтон – стояли дочери принца Эндрю Евгения и Беатрис с мужьями Джеком Бруксбэнком и Эдоардо Мапелли-Моцци.

Королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз, ее дочь принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз Единственная дочь королевы принцесса Анна и ее супруг Тимоти Лоуренс Принц Эдвард с супругой Софией и детьми Луизой и Джеймсом Зара Тиндалл с мужем Майком и дочерью Мией Грейс Питер Филлипс с дочерьми Саванной и Айлой Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком