 

Платья с принтом, комбинезоны и джинсовые шорты: лучшие летние образы для женщин старше 50 лет

29.03.2022, 15:40, Разное
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В летний период природа одевается в сочные краски. Прекрасной половине человечества в это время тоже хочется расцветать, выглядеть стильно и ярко. Какие летние образы подойдут женщинам за 50, расскажет эта статья.

Ах, эти цветы!

Беспроигрышный летний вариант – цветочный принт и свободный покрой одежды.

Легкое платье, украшенное красными и желтыми цветами, сразу выделит его обладательницу из толпы. Если хочется большей непринужденности, то на помощь придет ярко-фиолетовая блуза без рукавов и шорты свободного покроя.

Спасением от летнего зноя станет белый цвет: приталенное платье на пуговицах создаст элегантный образ и подарит долгожданную прохладу. К этому наряду подойдут любые аксессуары, например туфли на танкетке и плетеная сумочка. Если белый цвет кажется вам слишком непрактичным, то отличной заменой станут пастельные оттенки. Однотонный розовый топ и брюки с цветочным принтом – прекрасная идея для летнего образа.

Этим летом будут актуальны светлые платья длины миди из дышащих материй, защищающих от палящего солнца. Альтернативой платью может стать комплект, состоящий из свободной блузы и легких брюк-палаццо. Такой наряд хорошо сочетается с обувью на плоской подошве.

Цвет решает все

Сочные цвета характерны для летней одежды: удобные спортивные бриджи лимонного оттенка хорошо подойдут для вечерних прогулок.

Эти льняные белые брюки свободного покроя можно надевать в любой ситуации, подобрав подходящую блузу или добавив яркий кардиган.

Комплект навевает мысли о нежной розе с зелеными листьями: мило и эффектно одновременно, а свободные легкие брюки – это как раз то, что нужно в жару. Но и тонкие джинсы летом – отличный вариант. В сочетании с белой блузой без рукавов образ смотрится очень богато.

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А вот легкий комбинезон с узором из листьев подойдет для неформального мероприятия. Если же захотелось буйства красок, то на помощь придет ярко-розовый топ. Его стоит дополнить удлиненными шортами белого цвета.

От классики до модного шика

Чтобы вернуться к сдержанному стилю, можно прибегнуть к классическому сочетанию черного и белого. Черную блузу без рукавов смело обыграйте шортами цвета хаки.

Для того чтобы надеть эти цветочные брюки, необязательно жить на пляже: необычный принт будет выделять вас из любой толпы. А вот длинный рукав поможет защититься от солнца: дополните наряд белыми брюками, и вы получите элегантный летний костюм.

Эти образы помогут сделать ваше лето ярким и незабываемым, вне зависимости от возраста!



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