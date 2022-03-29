Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского

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29.03.2022, 14:57, Новости дня
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Россия предлагает провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», – цитирует ТАСС Мединского.

«Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», – добавил он.

Он также добавил, что РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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