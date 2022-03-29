 

Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили координацию и противодействие санкциям

29.03.2022, 14:57, Новости дня
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Главы министерств иностранных дел РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонной беседы условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению, сообщил российский МИД.

«Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Стороны обсудили ход военной спецоперации на Украине и затронули переговоры Москвы и Киева. «Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции РФ на Украине и российско-украинских переговоров», – пояснили в МИД.

Обсуждены и вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график контактов сторон и мероприятий по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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