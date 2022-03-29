Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили координацию и противодействие санкциям

Главы министерств иностранных дел РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонной беседы условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению, сообщил российский МИД.

«Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Стороны обсудили ход военной спецоперации на Украине и затронули переговоры Москвы и Киева. «Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции РФ на Украине и российско-украинских переговоров», – пояснили в МИД.

Обсуждены и вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график контактов сторон и мероприятий по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

—