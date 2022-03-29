 

“Наши нескучные вечера”: настойчивый кот решил довести хозяйку

29.03.2022, 14:55, Разное
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Хозяйка пушистого чуда опубликовала кадры с питомцем в его собственном аккаунте. На них видно, как женщина сидит за кухонным столом, а кот настойчиво стучит по полу пустой миской, привлекая ее внимание.

“Наши нескучные вечера. Персик очень настойчивый парень”, – подписала она ролик. Фолловеры пришли в восторг от забавного животного, которое явно делало все, чтобы довести свою хозяйку до нервного срыва.



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