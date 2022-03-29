 

Что будет с долларом и евро в России

29.03.2022, 14:55, Разное
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После начала спецоперации на Украине курсы валют по отношению к рублю взлетели. На пике курса доллар переваливал за 120 рублей. Торги приостанавливались из-за слишком быстрых изменений на рынках.

Эксперты высказывают разные мнения о судьбе валюты на апрель 2022 года. Такая ситуация связана с тем, что на курс влияет много внешних факторов, которые в совокупности спрогнозировать не так легко.

В последнее время ситуация с курсом валют стабилизировалась. С 11 марта доллар начал сдавать свои позиции в России. Мосбиржа возобновила торги российскими ценными бумагами. Обстановка на рынках более-менее стала спокойной.

Сейчас доллар стоит около 93 рублей, а на бирже курс снижался до отметки 90 рублей за доллар. Но это еще не конец снижения курса доллара. Аналитики уверены, что в апреле этот тренд продолжит развитие, и валюта опустится еще ниже по курсу.

По словам экспертов, в пользу укрепления рубля сейчас действует целый ряд факторов. Это низкий импорт, высокие цены на сырье, а также перевод стран на покупку газа в рублях. Эксперты считают, что в апреле валюта упадет еще сильнее. В апреле объем валютной выручки от экспорта российских энергоносителей останется на очень высокой отметке. Это значит, что валюты в Россию будет поступать достаточно. А вот импорт в Россию из-за санкций наоборот будет снижаться. Это означает, что спрос на доллар будет ослабевать.



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