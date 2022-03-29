 

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли на панихиду по принцу Филиппу

29.03.2022, 14:45, Разное
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Сегодня днем, в 10:30 по местному времени, в самом центре Лондона, в Вестминстерском аббатстве, началась поминальная служба в память о супруге королевы Елизаветы II – принце Филиппе. Напомним, герцога Эдинбургского не стало 9 апреля прошлого года в возрасте 99 лет.

Герцоги Кембриджские приехали на панихиду по принцу Филиппу вместе со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Кейт Миддлтон выглядела эффектно в черном платье в белый горох от Alessandra Rich в сочетании с серебряными серьгами с жемчугом и изысканной шляпой, а ее муж был в строгом темно-синем костюме. Такого же оттенка был и костюм восьмилетнего Джорджа. А шестилетняя Шарлотта была одета в темно-синее платье-пальто. Дорогу от автомобиля до дверей они прошли, держась за руки: отец вел за руку сына, а мать – дочь. Младшего сына, 3-летнего принца Луи, родители оставили дома, в Кенсингтонском дворце.

Принц Джордж, принц Уильям, принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Во время поминальной службы герцоги Кембриджские сидели на втором ряду – за принцем Чарльзом с супругой герцогиней Корнуолльской и его сестрой принцессой Анной с мужем вице-адмиралом Тимоти Лоуренсом. 

На панихиде, как и ожидалось, отсутствовал младший брат Уильяма принц Гарри. Он считает, что «отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском». А полицейская охрана герцога Сассекского и его семьи в Британии была снята практически сразу после объявления о том, что он и его жена Меганн Маркл больше не будут исполнять обязанности членов королевской семьи.



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