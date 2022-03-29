 

Линдси Лохан отпраздновала помолвку с женихом Бадером Шаммасом в Кувейте

29.03.2022, 14:45, Разное
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Актриса Линдси Лохан собирается замуж и по этому случаю отпраздновала помолвку. Напомним, ее избранником стал финансист из Дубая Бадер Шаммас, с которым она обручилась четыре месяца назад – 28 ноября 2021 года. Теперь жених и невеста решили отметить это событие в Кувейте, если верить геолокации, указанной Линдси. 

В своих социальных сетях влюбленные поделились фотографиями с праздника, где главным блюдом на праздничном столе стал трехъярусный торт с фигурками и надписью: 

Она сказала “Да!”.

Публикацию в сети Линдси подписала романтично: 

Мой навсегда, – и добавила сердечко.

Бадер Шаммас и Линдси Лохан

Линдси и Бадер знакомы минимум два года. Впервые они были замечены в общей компании на фестивале в Дубае в 2020 году – именно тогда в сети появились их совместные снимки. Бадер Шаммас на год моложе Линдси, он резидент Дубая, но образование получил в Америке (он учился во Флориде) в частном Университете Тампы, а также в Южно-флоридском университете. Шаммас работал в Кувейте и ОАЭ, в частности, в международном отделе управления капиталом Credit Suisse в Дубае на позиции помощника вице-президента.

Для Линдси, которая недавно после затяжной паузы в карьере, связанной с проблемами с алкоголем, наркотиками и законом, вернулась в шоу-бизнес и получила первую за три года роль в кино, брак с арабским финансистом станет первым. Последние отношения, о которых известно публике, у Лохан были пять лет назад. 



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