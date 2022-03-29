“Мышление спортсменки” и любовь к походам: как похудела на 35 кг голливудская актриса

Ребел Уилсон — уникальная знаменитость. На весь мир она прославилась не столько благодаря фильмам со своим участием, сколько благодаря похудению. В 2020 году актриса начала свой путь по снижению веса. Ей удалось распрощаться с 35 килограммами.

Останавливаться на достигнутом Уилсон не хочет. Она является идейным вдохновителем для многих людей, мечтающих избавиться о лишнего веса. Вот простые секреты ее похудения.

«Мышление спортсменки»

Ребел занимается спортом под наблюдением личного фитнес-тренера Гуннара Петерсона. Последний не устает восхищаться своей подопечной. Он отмечает, что у Ребел “мышление спортсменки”.

Во-первых, она целеустремленна и упорна, настойчиво и терпеливо идет к поставленной цели. Во-вторых, она последовательна. У актрисы есть четкий график тренировок, которого она придерживается.

Петерсон отмечает, что на тренировках Ребел не ставит себе цель установить какие-то личные рекорды: она не сравнивает сегодня со вчера. Это очень важно и полезно, поскольку дает реалистичный и устойчивый подход к фитнесу.

Любовь к походам

Уилсон не скрывает: у нее есть финансовая возможность воспользоваться услугами личных тренеров, заниматься в лучших спортзалах. Тем не менее актриса подчеркивает, что для похудения необязательно иметь много сбережений. Есть вполне бюджетные способы распрощаться с лишними килограммами. Например, пешие прогулки.

Их для себя Ребел открыла после того, как стала вести свой микроблог для поклонников, чтобы те могли отслеживать ее успехи. Нужна была красивая картинка, живописная локация, поэтому актриса и устраивала фотосессии на природе.

Пока добиралась до очередного пункта назначения, поймала себя на мысли, что ходьба доставляет удовольствие. Это бесплатный фитнес, плюс организм насыщается кислородом.

Впоследствии Ребел пошла еще дальше и стала практиковать походы на дальние расстояния. Актриса признается: она и подумать никогда не могла, что ее так впечатлит пеший туризм. Теперь же это одно из основных ее увлечений. Как только есть возможность, Ребел оправляется не в спортзал, а на прогулку или сразу в поход. Заодно и фотографии можно сделать в живописных локациях.

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Диета Майера

Перед началом своего пути по снижению веса Ребел решила провести чистку организма и легла в детокс-центр. Там неожиданно для себя она открыла диету Майера. Суть заключается в сокращении количества перекусов, в отказе от еды с содержанием глютена и лактозы. Упор нужно делать на продукты, где есть много щелочи. К таковым относятся: овощи, рыба, молочные продукты из овечьего молока и т. д.

Есть нужно небольшими порциями несколько раз в день. При этом рекомендуется практиковать интервальное голодание. Например, выдерживать между ужином и завтраком 12-16 часов.

Во время еды необходимо тщательно пережевывать пищу: не менее сорока раз. Это полезно не только для пищеварения, но также является прекрасной «профилактикой» переедания.

Осознанное питание

Самым тяжелым оказалось для Ребел следовать, казалось бы, простой, на первый взгляд, рекомендации — практиковать осознанное питание. Оно предполагает отказ от просмотра телевизора, использования гаджетов во время приема пищи. Отвлекающие факторы устраняются для того, чтобы вовремя распознать сигнал организма о насыщении. Благодаря этому удается избегать переедания.

Уилсон признается, что раньше привыкла есть перед телевизором. Было непривычно приступать к трапезе в полной тишине. Зато осознанное питание принесло свои результаты. Как оказалось, насыщение наступает гораздо быстрее, когда человек ни на что больше не отвлекается. Кстати, именно осознанное питание является одной из ключевых особенностей диеты Майера.