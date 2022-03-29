Мнение: 33 дня без войны

Министерство обороны отчиталось о 33-ем дне спецоперации России на Украине.

Дословно: «В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов…. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники» (отсюда).

А накануне Минобороны доложило: «авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью… Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники» (отсюда).

Мне вот интересно, где ВКС и другие структуры Вооруженных Сил России находят на Украине цели для уничтожения? Все аэродромы Украины вроде бы были приведены в негодность в первые недели спецоперации, нет? Все самолеты и беспилотники украинской армии вроде бы были ликвидированы в первые недели спецоперации, нет? А они все откуда-то взлетают и взлетают. С секретных подземных аэродромов?

Рис. отсюда

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