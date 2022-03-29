 

В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной

29.03.2022, 13:35, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что результаты переговоров с Украиной в Стамбуле будут понятны сегодня-завтра, это определит дальнейшую судьбу процесса.

Песков сказал на просьбу прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о безрезультатности переговоров в Стамбуле, что «сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет», передает РИА «Новости».

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов по переговорам с Украиной.

Напомним, во вторник в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и Украины в полном составе.

Вместе с тем Кадыров выразил мнение, что данные переговоры будут безрезультатны.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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