В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что результаты переговоров с Украиной в Стамбуле будут понятны сегодня-завтра, это определит дальнейшую судьбу процесса.

Песков сказал на просьбу прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о безрезультатности переговоров в Стамбуле, что «сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет», передает РИА «Новости».

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов по переговорам с Украиной.

Напомним, во вторник в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и Украины в полном составе.

Вместе с тем Кадыров выразил мнение, что данные переговоры будут безрезультатны.

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