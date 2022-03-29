 

Стал известен топ мер по импортозамещению в РФ за неделю

29.03.2022, 13:35, Новости дня
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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал об основных мерах по импортозамещению в России, принятых с 21 по 27 марта.

Пермская компания «ВИПАКС» разработала импортозамещающее программное обеспечение для видеонаблюдения, планируется, что продукт поможет потребителям решать задачи, связанные с охраной, вне зависимости от дефицита комплектующих, говорится в сообщении Telegram-канала ЭИСИ.

Вместе с тем центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» представил линейку новых слуховых аппаратов. Компания намерена полностью заместить импорт. Биотехнологическая производственная компания «Биоджет» (входит в группу «Фармэко») будет производить препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний.

Также растет спрос на продукцию единственного на Дальнем Востоке завода энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» в связи с отсутствием импортной техники. Отмечается, что разработка хабаровского предприятия – воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6 – превосходит по своим характеристикам многие зарубежные аналоги. Все изделия производятся из отечественных материалов.

Кроме того, компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готовая увеличить производство и занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца.

Ранее сообщалось, что центр продвижения отечественного ПО создан в Нижегородской области.

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