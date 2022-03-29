Шойгу обратил внимание на опасность украинского оружия для разных регионов мира
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Применение украинскими военными отдельных видов вооружения угрожает разным регионам, в том числе Черному морю, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах», – цитирует Шойгу РИА «Новости».
Он указал, что в Черном море есть «реальная угроза гражданскому судоходству».
Глава Минобороны напомнил, что турецкие военные обезвредили две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.
В понедельник в ВМС Румынии сообщили, что в Черном море засекли и обезвредили морскую мину, ее заметили в 70 километрах от румынского полигона Капу Мидия.
Ранее минобороны Турции сообщало об обнаружении мины в Черном море. По данным министерства, мину заметили у границы с Болгарией. Позднее ее обезвредили.
В Минобороны РФ подчеркивали, что украинские мины, сорванные с якоря, угрожают гражданскому судоходству в акватории Черного моря.
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