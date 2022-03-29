 

Технологические компании смогут подать заявки на льготные кредиты

29.03.2022, 13:32, Разное
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Программа будет действовать до конца 2022 года. Москва компенсирует технологическим предприятиям часть ставки по кредиту.

“Город также будет проводить предварительный отбор и экспертизу проектов”, – сообщила Сергунина.

За счет “зонтичного” поручительства Корпорация МСП сможет покрыть до 50% суммы займа при недостатке залога для получения финансирования.

Поручительство можно оформить во время обращения за кредитом. Дополнительный пакет документов и отдельная заявка не требуются. Максимальный размер займа – 300 миллионов рублей.

Из программы исключены предприятия, связанные с крупным бизнесом. Также льготой не смогут воспользоваться строительные компании и представители подакцизных сфер.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых за последнюю неделю мерах по поддержке предприятий и граждан в условиях санкций. План по стабилизации экономической ситуации согласован с бизнес-сообществом.

Бизнесу предоставят кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер займа составляет 50 миллионов рублей. Процентная ставка будет субсидироваться в течение 12 месяцев.



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