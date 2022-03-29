Штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ будут начислять по сниженной ставке

В связи с повышение ключевой ставки Центробанка до 20%, все

связанные с ней выплаты должны были увеличиться. Повышение могло коснуться

также и пени по неоплаченным счетам за коммунальные услуги. Однако правительство

приняло решение не поднимать ставку до такой рекордной отметки, штрафы будут

рассчитываться из расчета 9,5%, постановление подписал Михаил Мишустин.

“При действующей ключевой ставке Банка России в 20%

годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан

за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее

до повышения”, – отметил вице-премьер России Марат Хусунуллин.

По действующим нормам, на оплату ЖКУ дается месяц. С 31 дня начинает

капать пени в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга за каждый день неоплаты. С

91 дня пени увеличиваются до 1/130 ставки ЦБ. При ставке в 20% за месяц просрочки

штраф значительно превысит сумму долга.

Ранее стало известно, что по новым поправкам за неуплату

алиментов уже от трех тысяч могут быть наложены санкции. От 10 тысяч

накладывается арест на жилье, которое с ростом долго вовсе могут продать с

торгов. В законе есть поправки на квадратные метры и количество жилплощадей,

однако от уплаты алиментов уйти не удастся в любом случае.