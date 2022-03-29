 

“Дьявол должен плакать”: РПЦ анонсировала разработку собственной компьютерной игры

29.03.2022, 13:31, Разное
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Развлекательное подразделение РПЦ “RPC Entertainment” анонсировало разработку компьютерной игры класса “ААА”. Согласно дизайн-документу, проект “Дьявол должен плакать” — боевик с элементами RPG, повествующий о судьбе сына Дьявола, падшего Даниила и его брата близнеца Вениамина. По синопсису Даниилу придется сразиться с приспешниками отца, которых спустили на землю за грехи человечества.

Разработка ведется на отечественном игровом “движке” Skrepa Engine при наставничества художника-игрописца, епископа Павла Воронина. За сценарий отвечают авторы российского мультсериала “Дети против волшебников”, который создан участниками “РПЦ Entertainment”. Музыкальное сопровождение написал дирижёр военного оркестра Виктор Серебряников. Саундтреки для игры “Похорони свет” и “Провокация дьявола” уже выставили на Rutube.

По плану игра должна выйти в середине осени 2022 года. Временно эксклюзивной платформой проекта станет российская консоль “Триколор ТВ”, а спустя год релиз дойдет до Steam. 

Стоимость разработки игры не разглашается, журналисты “Канобу” упоминали об 1 млрд рублей, выделенных лично РПЦ, но в студии опровергли слухи и уверили, что проект существует исключительно на пожертвованиях из федерального бюджета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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