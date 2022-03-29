Звезда “Флэша” Эзра Миллер арестован на Гавайях за хулиганство и домогательства

29-летний американский актер Эзра Миллер, известный по роли супергероя Флэша, а также по роли в “Фантастических тварях”, попал в криминальные сводки Гавайев. В воскресенье вечером, в 23:30 в местную полицию поступил тревожный звонок: в одном из баров буйный посетитель устроил дебош. Им оказался Эзра Миллер. По свидетельству очевидцев, Миллер хулиганил – бранился, кричал, отобрал у девушки микрофон (в бар работает караоке), напал на мужчину, игравшего в дартс.

Полиция арестовала известного посетителя, оформила протокол, обвинив его в хулиганстве и домогательствах и отпустила под залог в 500 долларов. Будет ли суд и что грозит актеру, пока неизвестно.

Эзра Миллер на фото в аккаунте полиции Гавайев

Отметим, что Эзра не первый раз становится героем неприятной истории. В 2000 году в сети появилось видео, на котором человек, очень похожий на Миллера, схватил женщину за шею, душил и говорил следующее:

О, ты хочешь драться? Ты этого хочешь? — говорил душитель.

Тот случай в баре Исландии не получил продолжения, дело против Миллера возбуждено не было.

Нынешний скандал случился накануне большой премьеры с участием Эзры Миллера. Напомним, что в апреле в мировой прокат должна выйти картина кинокомпании Warner Bros “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”, где Миллер сыграл одного из главных героев – Криденса Бэрбоуниза.

Эзра Миллер и Эмма Уотсон в фильме “Хорошо быть тихоней”