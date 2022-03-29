Вы можете – Личное мнение
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Несколько лет назад моя красивая и умная приятельница начала встречаться с толстеньким и недалёким владельцем транспортной компании.
При виде этой пары меня захлёстывало чувство острой несправедливости.
Фото: istockphoto.com
Почему и доколе наши эрудированные красавицы будут ложиться под мужичков, которые им явно не соответствуют?
Эту свою позицию я и озвучила в своё время своей знакомой, добавив: «Вместо того, чтобы тратить на него время, ты бы направила лучше энергию на то, чтобы основать свою компанию».
Тогда Оленька сильно обиделась и несколько лет со мной не общалась.
А на днях прислала смс:
Лена, у меня теперь — своя компания: сеть химчисток. Спасибо тебе за тот пинок. Можем созвониться?
Конечно, мы созвонились. Конечно, я порадовалась за Оленьку. Вместо того, чтобы мечтать о том, чтобы её взял замуж бизнесмен, моя приятельница сама стала предпринимательницей и преуспела.
У меня многие знакомые и друзья занимаются бизнесом: растут, развиваются. Очень за них рада.
В моём окружении нет содержанок, нытиков, чванливых дураков, считающих, что им кто-то что-то должен.
Все работают. Многие — на себя. Переживают кризисы, наращивают обороты, ищут новые решения, открывают новые возможности.
Фото: istockphoto.com
Как следствие, строят новые дома, пересаживаются на хорошие машины, начинают больше путешествовать.
Тот, кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, — причины.
Избитая истина, но работает в 100% случаев.
Если вы — владелец малого или среднего бизнеса, то наверняка сталкивались с вопросами, связанными с эксплуатацией корпоративного транспорта.
Можно, конечно, рвать на жопе волосы, не зная, как их решить, и, как следствие, нести убытки или даже похерить бизнес к чертям собачим.
А можно найти грамотное и эффективное решение: топливные карты Процессинг24.
С их помощью владелец бизнеса сможет:
а) вернуть 20% от потраченных на топливо денег (если водители заправляются наличными, оформить возврат НДС 20% не получится, поскольку фактически все заправки осуществляются физлицами за наличный расчет);
б) пресечь возможное воровство и махинации со стороны водителей: собственник бизнеса полностью контролирует процесс расходования денег на топливо в личном онлайн-кабинете. Видит, кто, где и сколько заправляет. Если норма бензина превышена или водитель заправился где-то вдали от маршрута, то можно немедленно заблокировать карту.
Что ещё:
1) Экономия 22%.
Некоторые процессинги часто добавляют скрытые комиссии, которые перекрывают заявленную скидку. Например, в рекламе озвучивается скидка 5%, но замалчивается наценка за «информационные услуги» в 4%.
Скидка в «Процессинг24» — честные 2%, без каких-либо скрытых платежей и комиссий «за обслуживание». Плюс ещё 20% — возврат НДС от налоговой.
2) Никаких заморочек с бухгалтерией.
Сервис все учтёт и посчитает за вас, а раз в месяц пришлет УПД (универсальный передаточный документ). Он заменяет и счёт-фактуру, и акт. Этого достаточно для возврата НДС.
3) Можно «заморозить» стоимость топлива на месяц (при предоплате в 200 000 рублей).
4) Гарантия качества поставляемого топлива.
Топливо закупается у крупнейших поставщиков. Кроме этого, «Процессинг24» является официальным дилером «Газпромнефть».
5) Менеджеры поддержки Процессинг24 — на связи 24/7.
6) Можно заказать доставку горючего прямо на объект (по Москве и МО). Доставят с точностью до минуты. Никаких простоев, и тяжёлую технику (ну, или сотрудников с канистрами) гонять на заправку не надо.
7) Заправки карт Процессинг24 покрывают основные маршруты движения транспорта. Очень удобно.
В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
Не нойте, а стройте. Всегда ищите возможности, а не причины. Вы можете.
А у вас как дело с нытьём обстоит? Грешите? Как часто? По каким поводам?
Я вот не ною и не жалуюсь. Никогда. Просто неинтересно.
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Источник: Лена Миро
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