Вы можете – Личное мнение

Несколько лет назад моя красивая и умная приятельница начала встречаться с толстеньким и недалёким владельцем транспортной компании.

При виде этой пары меня захлёстывало чувство острой несправедливости.



Фото: istockphoto.com

Почему и доколе наши эрудированные красавицы будут ложиться под мужичков, которые им явно не соответствуют?

Эту свою позицию я и озвучила в своё время своей знакомой, добавив: «Вместо того, чтобы тратить на него время, ты бы направила лучше энергию на то, чтобы основать свою компанию».

Тогда Оленька сильно обиделась и несколько лет со мной не общалась.

А на днях прислала смс:

Лена, у меня теперь — своя компания: сеть химчисток. Спасибо тебе за тот пинок. Можем созвониться?

Конечно, мы созвонились. Конечно, я порадовалась за Оленьку. Вместо того, чтобы мечтать о том, чтобы её взял замуж бизнесмен, моя приятельница сама стала предпринимательницей и преуспела.

У меня многие знакомые и друзья занимаются бизнесом: растут, развиваются. Очень за них рада.

В моём окружении нет содержанок, нытиков, чванливых дураков, считающих, что им кто-то что-то должен.

Все работают. Многие — на себя. Переживают кризисы, наращивают обороты, ищут новые решения, открывают новые возможности.



Фото: istockphoto.com

Как следствие, строят новые дома, пересаживаются на хорошие машины, начинают больше путешествовать.

Тот, кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, — причины.

Избитая истина, но работает в 100% случаев.

Если вы — владелец малого или среднего бизнеса, то наверняка сталкивались с вопросами, связанными с эксплуатацией корпоративного транспорта.

Можно, конечно, рвать на жопе волосы, не зная, как их решить, и, как следствие, нести убытки или даже похерить бизнес к чертям собачим.

А можно найти грамотное и эффективное решение: топливные карты Процессинг24.

С их помощью владелец бизнеса сможет:

а) вернуть 20% от потраченных на топливо денег (если водители заправляются наличными, оформить возврат НДС 20% не получится, поскольку фактически все заправки осуществляются физлицами за наличный расчет);

б) пресечь возможное воровство и махинации со стороны водителей: собственник бизнеса полностью контролирует процесс расходования денег на топливо в личном онлайн-кабинете. Видит, кто, где и сколько заправляет. Если норма бензина превышена или водитель заправился где-то вдали от маршрута, то можно немедленно заблокировать карту.

Что ещё:

1) Экономия 22%.

Некоторые процессинги часто добавляют скрытые комиссии, которые перекрывают заявленную скидку. Например, в рекламе озвучивается скидка 5%, но замалчивается наценка за «информационные услуги» в 4%.

Скидка в «Процессинг24» — честные 2%, без каких-либо скрытых платежей и комиссий «за обслуживание». Плюс ещё 20% — возврат НДС от налоговой.

2) Никаких заморочек с бухгалтерией.

Сервис все учтёт и посчитает за вас, а раз в месяц пришлет УПД (универсальный передаточный документ). Он заменяет и счёт-фактуру, и акт. Этого достаточно для возврата НДС.

3) Можно «заморозить» стоимость топлива на месяц (при предоплате в 200 000 рублей).

4) Гарантия качества поставляемого топлива.

Топливо закупается у крупнейших поставщиков. Кроме этого, «Процессинг24» является официальным дилером «Газпромнефть».

5) Менеджеры поддержки Процессинг24 — на связи 24/7.

6) Можно заказать доставку горючего прямо на объект (по Москве и МО). Доставят с точностью до минуты. Никаких простоев, и тяжёлую технику (ну, или сотрудников с канистрами) гонять на заправку не надо.

7) Заправки карт Процессинг24 покрывают основные маршруты движения транспорта. Очень удобно.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Не нойте, а стройте. Всегда ищите возможности, а не причины. Вы можете.

А у вас как дело с нытьём обстоит? Грешите? Как часто? По каким поводам?

Я вот не ною и не жалуюсь. Никогда. Просто неинтересно.

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