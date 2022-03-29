Выключаем телевизор: сон в освещенной комнате сулит проблемы со здоровьем

Согласно результатам недавно проведенного исследования, всего одна ночь, проведенная в комнате с умеренным освещением, может спровоцировать увеличение ЧСС и резистентность к инсулину на следующее утро. Этот эксперимент еще раз доказывает, что в спальне во время сна должна быть тотальная темнота.

Новое исследование

Всего в новом исследовании приняло участие 20 абсолютно здоровых взрослых людей. Их разделили на 2 группы. Участники первой спали в тускло освещенных комнатах две ночи подряд, а второй — только одну ночь, а затем в умеренно освещенной комнате. В умеренно освещенных комнатах использовались лампочки мощностью 100 люкс, что примерно так же ярко, как при пасмурной погоде днем. Свет в 100 люкс можно сравнить с экраном телевизора в затемненной комнате или уличным фонарем.

ЧСС и освещенность комнаты во время сна

Все участники эксперимента использовали специальные кардиомониторы во время ночного отдыха. Как показало исследование, добровольцы из второй группы на вторые сутки показали заметное увеличение ЧСС во время сна по сравнению с предыдущим днем. У группы, которая оба дня спала при тусклом освещении оба дня, подобного рода изменения зафиксированы не были.

Все дело в том, что даже во время сна вегетативная НС активизируется. Она отвечает за регуляцию непроизвольных телесных процессов (дыхание, ЧСС, расширение зрачков, пищеварение).

Резистентность к инсулину и освещенность комнаты во время сна

Гормон инсулин помогает клеткам получать глюкозу из кровотока. Если они проявляют устойчивость к инсулину, процесс усвоения глюкозы заметно осложняется. В результате организм вынужден больше продуцировать инсулина, чтобы это компенсировать. С течением времени клетки становятся устойчивыми даже к заоблачным показателям инсулина, что влечет за собой резкие скачки сахара в крови.

В первое утро тестирования обе группы набрали приблизительно одинаковое количество очков по резистентности к инсулину. На вторые сутки участники, спавшие в комнате с умеренным освещением, показали худшие результаты тестов. Однако добровольцы из второй группы, которые отдыхали при умеренном освещении, показали такие же или даже лучшие результаты по сравнению с предыдущим днем.

Результаты всего исследования важно принимать во внимание. Однако требуются более масштабные эксперименты, ведь тестирование проводилось всего два дня, а в нем приняло участие только 20 человек. Они смогут достоверно показать, как освещенность влияет на здоровье.