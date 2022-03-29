Мнение: Доллар падает, газ продаётся за рубли

Курс доллара вчера снова упал, до 89 рублей за доллар. Что сегодня будет, не знаю, но сразу после открытия доллар опустился ещё немного ниже, до 88 рублей. Президента Джо Байдена, кажется, здорово надули, когда продали ему доллары по двести.

Некоторые пишут, что курс доллара дутый, так как в банках физлицам валюту не продают. Отчасти это правда, однако тут проблемы не у рубля. В феврале произошло историческое событие: США и Евросоюз дружно объявили умышленный дефолт. Теперь нужно некоторое время, пока всё устаканится, и расчёты перейдут с отменённых доллара и евро на нормальные валюты, — такие как рубль или юань, например. На это уйдёт несколько месяцев.

Вместе с тем, так как рубль надёжно обеспечен, его можно спокойно поменять на что-нибудь другое. На золото, к примеру, которое продаётся сейчас без ограничений. Или на серебро, рублёвые цены на которое даже особо не изменились после начала военной операции. Можно и на наличные доллары, — на чёрном рынке, — но, насколько я вижу, там курс будет на несколько рублей дороже биржевого. Впрочем, чёрный рынок не показатель, он слишком маленький, чтобы на что-то влиять.

Тут как с «дефицитом» бумаги. Стратегически бумаги хватает: древесина у нас есть, производство у нас есть. Нет поставок финского хлората натрия, но, во-первых, можно делать бумагу и без него, а во-вторых, скоро хлорат натрия у нас будет. Это ведь не кровь дракона и не чернила для принтеров — это довольно простое соединение, которое делается из обычной соли при помощи электролиза. Соль в России есть, электричество в России есть. Надо только подождать несколько месяцев, пока перестроятся логистические цепочки и бизнес-процессы.

Полагаю, то же самое верно и в отношении доллара. Финансовая система России очень прочна: мы поставляем нужные миру товары, а импортируем меньше, чем отправляем за рубеж. Значимых долгов у России нет. При этом рубль обеспечен солидными резервами, в том числе и золотыми.

Тут недавно раздували миф, что наше золото якобы хранится в США… кратко замечу, что это ерунда. США и Европа, кажется, запретили своим банкам принимать русские золотые слитки, но этот запрет не имеет значения. Во-первых, наше золото охотно примут Китай, Индия и так далее, охотно купят его и россияне. Во-вторых, килограммовый слиток золота стоит, допустим, 5 млн рублей (закупочная цена ЦБ). Перештамповка слитка в монетном дворе стоит, допустим, 3000 рублей. Щёлкаем пальцами, и российский слиток превращается в китайский, индийский, казахский или монгольский. Изучать на спектрометре состав примесей никто не будет, так что ассоциировать перештампованный слиток с Россией не получится никак.

Так вот, рубль в порядке, но месяц назад США с Евросоюзом дефолтнули, поэтому нам нужно время, чтобы заменить дискредитировавшие себя валюты на нормальные. Когда мы закончим переход, проблем с наличной валютой не будет. Международная торговля перейдёт преимущественно на рубли, а туристы будут покупать, к примеру, юани, чтобы потом спокойно тратить их за рубежом. Или не юани — так как Тайвань сейчас прямо-таки напрашивается на возврат под прямой контроль Китая, если вы понимаете, о чём я.

Ближайший шаг — перевод на рубли нашего газового экспорта в Европу и Японию. Владимир Путин уже приказал всё подготовить к послезавтра. Для европейцев покупка газа за рубли станет большим унижением, так как им придётся открыто обходить свои же собственные санкции, которые они против нас ввели. Это будет справедливо расценено как поражение и позорная слабость.

Пока что европейцы находятся в неадеквате. Цитирую:

https://lenta.ru/news/2022/03/28/no_means_no/

Все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает РИА Новости.

По его словам, президенту России Владимиру Путину не удастся расколоть единство G7, на что он, очевидно, рассчитывает. «Ответ государств Группы семи однозначен: договоры будут соблюдаться», — заключил министр.

Западные страны трактуют новое условие как одностороннее и явное нарушение действующих контрактов, где прописан формат оплаты, и он отличен от оплаты в рублях. Соглашения должны оставаться в силе, подчеркнул Хайек, и компании должны их соблюдать.

Как справедливо замечают блогеры, риторика европейских банкротов похожа на анекдот.

— Товарищ Молотов! Советские войска вероломно вторглись на территорию Восточной Пруссии! Как вы смели нарушить священную границу Германского рейха?!

— Но позвольте, господин Риббентроп, три года назад, в июне 1941…

— Я ничего не хочу слышать про 1941 год! Не переводите тему! Сейчас 1944, и сапог советского солдата топчет мирную немецкую землю!

Действительно, США и европейцы умышлено дефолтнули в феврале, чтобы украсть у нас 300 млрд долларов. Это действие обнулило все предыдущие финансовые договорённости, и уж всяко дало нам полное право отказаться от работы с дискредитировавшими себя валютами. Теперь мы поступаем с европейцами стандартно, как принято поступать с нечистоплотными контрагентами — требуем оплату на наших условиях, чтобы они не могли ничего украсть.

Когда я работал в оптовой торговле, я видел такое много раз. Жулики будут сначала плакать, потом угрожать, потом снова плакать, но в итоге, — если вы только сами не выставите их за дверь, — пойдут на все ваши условия, так как иного выхода у них нет. При этом идти жуликам навстречу нет никакого смысла, любые уступки они воспринимают как слабость. Вы для них — холодильник, из которого надо достать кусок мяса. Желательно, бесплатно, заплатив пустыми обещаниями.

Полагаю, самым правильным с нашей стороны будет дёрнуть рубильник вот прямо 01 апреля. Нет рублей — нет газа. После этого наши западные друзья и партнёры начнут суетиться. Особенно весело будет смотреть на Японию, экономика которой без российского газа, российской нефти и российского угля будет сильно страдать. Аналогичные проблемы начнутся и у Британии — её экономика после брекзита на грани, так что отказ от поставок топлива из России заметят в Британии все:

https://rg.ru/2022/03/27/britaniia-stanovitsia-bolee-zavisimoj-ot-rossijskih-energoresursov.html

Сейчас я уже вижу, как в западных СМИ потихоньку начинается нытьё на тему «нам надо менять законы», «контрактами не предусмотрено», и так далее. Эти возгласы можно смело игнорировать — западным жуликам будет даже полезно столкнуться с последствиями своих аморальных решений.

Кстати, кое-где документы изначально в порядке, даже менять ничего не надо. К примеру, наши мудрые юристы составили документацию по евробондам таким образом, что переход на оплату рублями в них уже предусмотрен:

https://telegra.ph/Priklyucheniya-inostrancev-v-evrobondah-03-28

В последние недели зарубежные специалисты в области правового регулирования облигаций обратились к вопросу платежей Российской Федерации по своим суверенным облигациям, номинированным в валюте. Они невероятно удивлены тем, что в соответствии с положениями эмиссионной документации Российская Федерация имеет право осуществлять выплаты не в номинальной валюте, а в рублях. И на эти условия согласились те, кто такие облигации приобретал. Выводы, к которым приходят зарубежные коллеги, действительно поражают воображение и возникают впервые в мировой истории (аналогии с бондами Аргентины, Перу, Греции и т.п. не подходят), они влияют на формирование тех метрик (в том числе и ESG), по которым происходит оценка облигаций инвесткомпаниями:

1. Никто (возможно, слишком смелое утверждение) не читает эмиссионные документы от начала до конца…

Что касается Газпрома и прочих наших компаний, то они в итоге окажутся в плюсе, как я и писал ещё до начала горячей фазы конфликта. Нефть подорожала, газ подорожал. Если Евросоюз будет упрямиться из политических соображений, цены вырастут ещё. Наши компании постепенно перенаправят газ и нефть на восток, но при этом будут получать больше денег за меньшие объёмы. Таким образом, мы не только заработаем, но и бесплатно получим новую инфраструктуру. Репутация России при этом только укрепится: партнёры увидят, что мы не только сами соблюдаем договора, но и достаточно сильны, чтобы принудить к их соблюдению другую сторону.

В начале апреля я буду с огромным интересом следить, как Евросоюз выпутается из ловушки, в которую он сам себя загнал. Вариантов, собственно, три.

1. Спокойно начать платить за газ в рублях. Малореалистично, так как политика Евросоюза во многом строится на иррациональной ненависти к России.

2. Есть кактус, покуда язык и губы не начнут кровоточить от колючек. После этого начать платить за газ в рублях, но не напрямую, а через условную Турцию, при этом забанить в Евросоюзе все СМИ, которые будут смеяться и показывать пальцем. Пока что самый вероятный вариант.

3. Отказаться от российского газа полностью, храбро прыгнуть с края бассейна прямо в Великую депрессию 2.0. Маловероятно, но возможно, так как зелёная чума дала уже метастазы по всей политической системе Евросоюза, а радикальным экологам уничтожение промышленности и резкое снижение уровня жизни европейцев весьма выгодно.

Ритуально замечу, что мы живём в интересное время, так что я не знаю, каким будет курс рубля через три месяца, и уж тем более я не предлагаю закупать на все деньги дальние ОФЗ. Стройте ваши инвестиции так, чтобы вы в любом случае были или в плюсе, или, на крайний случай, в небольшом минусе.