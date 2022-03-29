 

Шойгу подтвердил, что срочников не будут отправлять в горячие точки

29.03.2022, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Призывники, отправленные на военную службу весной 2022 года, не поедут в горячие точки, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», – цитирует главу Минобороны ТАСС.

Он добавил, что все военнослужащие весеннего призыва 2021 года после окончания службы будут уволены в запас и отправятся по местам проживания.

Шойгу отметил, что в 2022 году на военную службу планируется призвать весной меньше человек, чем в 2021 году.

«В соответствии с указом президента, в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тыс. человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года», – приводит слова министра РИА «Новости».

Глава ведомства поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая. Призывная кампания начинается 1 апреля.

Также Шойгу подчеркнул, что в Вооруженных силах проводится плановая боевая учеба.

«Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учеба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки», – сказал он.

Ранее Минобороны сообщало, что среди военнослужащих, участвоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – пояснял представитель Минобороны.

После этого в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Компания главы НКРЭКУ Тарасюка получила от государства 132,5 млн грн – временная следственная комиссия ВР

05.02 / Грузооборот морских портов Украины вырос за месяц почти на 50% – Шмыгаль

19.08 / Милиция Белоруссии отпустила доверенное лицо Тихановской

07.01 / Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть и быть отп…зженным

14.01 / NASA подтверждает, что китайский спутник разрушен в результате столкновения

16.12 / Главную новогоднюю елку РФ привезли в Кремль

20.04 / Шевченко: Исполнительный директор МВФ заверил, что НБУ может рассчитывать на его поддержку

24.03 / Nokia выпустит новый смартфон за 89 евро

26.11 / Сазонов: Интересно, не связаны ли медиа-атаки на Криклия с теми, кто хочет больше денег на стройку и не хочет автоматической системы контроля дорог

15.05 / Черкасская область вернулась в “оранжевую” зону – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика