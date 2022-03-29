 

Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов по переговорам с Украиной

29.03.2022, 12:14, Новости дня
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Консультации РФ и Украины продолжаются, возможно, что через несколько часов будет выступление по итогам, сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский заявил, что «у нас продолжаются консультации с украинской стороной сегодня с 9.30». Он выразил надежду, что «через несколько часов мы выступим с некоторым заявлением по его итогам», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и Украины в полном составе.

До этого глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия начали переговоры в формате тет-а-тет.

Перед началом переговоров президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.

Вместе с тем глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что данные переговоры будут безрезультатны.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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