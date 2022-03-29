 

Шойгу указал на реакцию РФ в случае поставки на Украину самолетов НАТО

29.03.2022, 12:14, Новости дня
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В случае поставок на Украину боевых самолетов и систем ПВО со стороны Североатлантического альянса РФ отреагирует адекватно, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО просил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday заявлял, что поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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