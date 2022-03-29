 

В Москве на Новорижском шоссе столкнулись 20 машин

29.03.2022, 12:14, Разное
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Во вторник утром Новорижское шоссе в сторону центра встало. На 44-м километре сразу после съезда с ЦКАД почти одновременно произошло сразу несколько массовых аварий. Сообщается о четырех ДТП на двух полосах движения, в каждом столкнулись по четыре машины.

Как сообщает “Царьград”, обошлось без пострадавших. Цепочка из въехавших друг в друга автомобилей растянулась практически на километр. Также есть информация, что через некоторое время на встречном отрезке шоссе произошло еще два ДТП.



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