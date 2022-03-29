 

С Москвой придется найти компромисс: СМИ сообщили о расколе Запада из-за санкций

29.03.2022, 12:13, Разное
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После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России санкции. Однако инициаторы таких мер не учли ряд факторов, которые работают против них самих.

Из-за тяжелой санкционной политики против России западным странам предрекают раскол. Об этом пишет обозреватель издания Financial Тimеs Гидеон Рахман.

По словам автора, сейчас западные страны удивляют даже самих себя скоростью и единством введения все новых и новых санкций против России, не задумываясь о последствиях.

Рахман уверен, что экономический разрыв с Россией слишком болезненно скажется на Европе. Это подтвердит рост цен и дефицит электроэнергии, а также растущая безработица. Помимо этого из-за наплыва беженцев с Украины на Западе обострятся социальные проблемы.

Обозреватель издания прогнозирует рост цен на электричество в Великобритании на 50 процентов уже в апреле. В октябре стоимость электроэнергии вырастет еще больше, сообщает телеканал “360”.

“Экономические тяготы будут нарастать, а западное единство — раскалываться, и политические лидеры начнут испытывать давление со всех сторон”, – пишет автор.

Обозреватель добавил, что среди политических деятелей Запада тоже зреют разногласия, из-за чего обстановка обостряется еще сильнее. Из-за всего этого Запад неизбежно придет к тому, что ему придется вести диалог с Россией. При этом компромисс будет уже на тех условиях, которые захочет Москва.



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