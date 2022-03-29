Бритни Спирс публично обвинила бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка в меркантильности

Бритни Спирс, с большим трудом получившая свободу от многолетней опеки отца, сейчас готовится к свадьбе со своим бойфрендом Сэмом Асгари, который моложе нее на 12 лет. При этом скандалы вокруг артистки не утихают, и родственники, которые пишут мемуары и выступают на ТВ, рассказывая о Бритни, дают ей повод снова и снова вспоминать прошлое. На этот раз “досталось” и бывшему возлюбленному – Джастину Тимберлейку, трехлетний роман с которым в начале 2000-х был одним из ярких эпизодов не только жизни Спирс, но всего американского шоубизнеса.

Спирс написала большой пост о том, как люди из ее ближнего окружения пользовались и пользуются до сих ее именем в меркантильных целях, ради собственной выгоды, славы и денег. Кроме родителей, она также упомянула сестру и экс-возлюбленного.

Когда я больше всего нуждалась в помощи и поддержки, моя мама была занята написанием моей биографии. И все ради чего? Ради славы и внимания! И мой бывший занимался тем же самым. Он выступил со своим первым альбомом, используя мое имя, и говорил, что я очернила его. А сейчас тем же занимается моя сестра, – написала Бритни.

Пост она удалила тогда, когда не только фанаты, но и СМИ уже обратили на него внимание. Джастин высказывания бывшей никак не комментировал.

Впрочем, Джастин уже однажды публично извинялся перед Бритни. Произошло это в прошлом году после выхода документального фильма Framing Britney Spears, в котором создатели анализируют события жизни и творчества певица, приведшие ее к потери свободы. Расставшись с Бритни в 2002, Джастин Тимберлейк выпустил песню Cry Me a River и целый альбом, в котором предстал в образе брошенного страдальца. Правда, перед этим Джастин публично обвинил Бритни в измене, хотя потом появились слухи, что и сам Тимберлейк несколько раз “гулял” с другими девушками. В любом случае, на волне громкого расставания Джастин заметно поднялся.

Я глубоко сожалею о тех случаях в моей жизни, когда мои действия вносили свою лепту в эту проблему, когда я говорил невпопад или не говорил то, что было бы правильно. Я понимаю, что сплоховал в эти моменты и во многие другие и извлек выгоду из системы, которая потворствует женоненавистничеству и расизму, — заявил Джастин в прошлом году.

Позже, когда Бритни активно боролась за свободу от опеки отца, Джастин поддержал бывшую, выразив надежду, что скоро она начнет жить так, как она хочет.