 

Мнение: Говори правильно

29.03.2022, 11:45, Разное
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Запомните. И говорите правильно. На Украине.

Источник: Colonel Cassad



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