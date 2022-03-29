Мнение: Три газовых сценария для Европы

Путин поставил срок для РФ – до 31 марта подготовить документ по переводу газовых поставок на рубли. Страны G7 категорически против перехода на российскую валюту. Однако экономисты считают самый жесткий сценарий – отказ всей Европы от «газорубля» – маловероятным. Разумеется, исключены и бесплатные поставки голубого топлива из России. Какие существуют еще варианты развития ситуации?

Президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от кабмина, Банка РФ и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, говорится на сайте Кремля.

При этом, по данным СМИ, представители стран «Группы семи» (G7) договорились призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не знает, какие именно меры примет, если Европа откажется платить за газ в рублях. Однако, по его словам, в этом случае РФ точно не будет бесплатно поставлять газ в Евросоюз. «То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», – сказал Песков. Таким образом, он прямо не исключает вариант остановки поставок российского газа, что говорит о жесткой позиции России, которая не намерена отступать в плане перевода расчетов за газ в рубли для недружественных стран

К чему готовиться 31 марта и какие сценарии развития ситуации стоит ожидать? Эксперты объясняют, что эта история 31 марта только начнет развиваться. «Не думаю, что 31 марта европейцам отключат газ. Это дедлайн для российской стороны, которая должна подготовить, видимо, типовое допсоглашение для внесения изменения валюты оплаты за поставки газа в действующих контрактах. Плюс пакет инструкций, где рубли можно будет взять», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На это намекает итальянская нефтегазовая компания Eni. С одной стороны, ее гендиретор Клаудио Дескальци заявил, что концерн не может рассчитываться за российский газ в рублях, потому что в контракте прописана другая валюта. Однако, с другой стороны, он намекает на то, что нужно допсоглашение для внесения изменений в контракт. И тогда юридическая возможность расплачиваться в рублях появится, отмечает Юшков.

По словам эксперта, как только президент получит и одобрит весь необходимый пакет документов, его разошлют контрагентам Газпрома, в том числе европейским коммерческим компаниям. Им будет дано определенное время для ознакомления и принятия решения (возможно, временные рамки для таких случаев указаны в контрактах).

Решение европейской коммерческой компании должно быть оформлено в письменном виде и отправлено Газпрому.

То есть к дедлайну 31 марта станет известна конкретика относительно того, как юридически и на практике РФ предлагает поменять валюту расчетов на рубли. После чего эта история перейдет в коммерческую плоскость. Пока слышны заявления одних политиков, а их мнение может отличаться от коммерческой сделки. Если присмотреться к заявлению министра экономики Германии, то он говорит, что все страны G7 считают требование об оплате рублями неприемлемым, так как нарушает действующий контракт. Но эта проблема решается подписанием допсоглашения. И далее немецкий политик говорит о том, что страны будут «рекомендовать», а не приказывать своим коммерческим компаниям не переходить на рубли.

Переговоры с коммерческими компаниями могут затянуться на весь апрель или даже на май. «Это будет не быстрый процесс, который займет месяц или полтора. Самим европейцам выгодно его затягивать, чтобы была возможность по-старому оплачивать за поставки в евро или долларах и закупать максимальные объемы газа. Он нужен не только для текущего потребления, но и для закачки в подземные хранилища», – говорит Юшков.

В зависимости от официального письменного ответа европейских покупателей, РФ будет принимать решение о перекрытии вентиля. «До этого момента никаких практических шагов по прекращению экспорта газа из РФ не будет», – уверен директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Чем же закончатся эти коммерческие переговоры через месяц-полтора? Есть несколько вариантов развития событий. Самый жесткий вариант – это отказ всех европейских покупателей российского газа от условий России, что приведет к закручиванию вентиля. Громов не исключает любой вариант, но такой жесткий сценарий пока считает маловероятным. «В Европе нет единства по этому вопросу. Пока мы слышим в основном набор политических заявлений. А нужно получить от европейских коммерческих компаний официальные юридические ответы», – говорит Громов.

К тому же последствия для европейских экономик будут слишком серьезными. Европа не может отказаться от российского газа. Других поставщиков нет. Катар, один из крупнейших в мире производителей СПГ, заявил, что не сможет сейчас помочь Европе с поставками газа. Доля российского газа в ЕС около 40%, и никто не может заместить такой объем за один день, на это потребуется пять-семь лет, сказал госминистр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарид аль-Кааби. США пообещали поставить Евросоюзу в этом году дополнительно 15 млрд кубометров, а к 2030 году – дополнительно 50 млрд кубов СПГ. Но это ничто по сравнению со 155 млрд кубометров газа в год, которые поставляет в ЕС Россия.

Тотального коллапса сразу в Европе не произойдет даже в случае самого негативного сценария, говорит Громов. Но отказ от газа из России, конечно, тяжело отразится на европейской экономике и потребителях из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию, а также на сопутствующие товары. Уже сейчас Европа расколота из-за резкого роста цен на энергоносители, с которыми европейские власти не могут справиться уже второй год. И надо понимать, что отдельные страны переживут коллапс легче, а другие – тяжелее.

«Если через условный месяц будет остановка поставок газа из России, то с учетом завершения отопительного сезона и интенсивной закачки газа в европейские подземные хранилища и при условии введения определенной экономии и ограничения потребления, Европа может прожить без новых поставок из РФ три-четыре месяца. То есть остаток весны и лето. В последние годы пик потребления газа случается не только зимой, но и летом из-за использования кондиционеров. Но самые серьезные проблемы возникнут дальше. Потому что Европе негде будет взять газ, чтобы закачать его в подземные хранилища для прохождения осенне-зимнего отопительного сезона», – объясняет Громов.

Даже если предположить, что поставки российского газа восстановятся в сентябре, Европа может просто не успеть закачать в свои ПХГ необходимые объемы голубого топлива.

Европейские компании могут обратиться в Стокгольмский арбитраж с требованием оштрафовать Газпром за нарушения условий контрактов, что в перспективе может обернуться для российской компании многомиллиардными штрафами, отмечает Громов. Впрочем, эти судебные разбирательства обычно затягиваются на годы.

Кроме репутационных рисков и потенциальных судебных разбирательств и штрафов, РФ потеряет поступления от экспорта газа. Потому что перенаправить все европейские поставки газа в Азию, в отличие от нефти, технически тяжело.

Напрашивается вероятность второго, компромиссного варианта, который стороны могут выработать во время переговоров. Например, закупка газа через единого заказчика – Еврокомиссию. На выходных ЕК дали мандат на это, но он касается только вновь заключаемых контрактов. Эксперт сильно сомневается, что история с единым заказчиком будет распространяться на уже действующие контракты. Это может оказаться для отдельных стран куда более болезненной ситуацией, чем переход на рубли при оплате за газ.

В теории европейские страны могут отказаться от условий РФ и тем самым разорвать действующие контракты. Для того, чтобы уже через единого заказчика в лице Еврокомиссии подписать новый контракт с Газпромом. Это означало бы полное переформатирование текущего газового рынка. Быстро провернуть такие изменения Евросоюз вряд ли сможет, ведь это требует не только согласования интересов всех стран, но и создания новой юридической базы. Это означает тяжелые переговоры с Газпромом, в том числе по формуле цены.

Третий – наиболее вероятный оптимистичный сценарий – это когда часть европейских покупателей соглашается на условие Газпрома, а часть – отказывается платить в рублях и разрывает действующий контракт.

Первой в списке на отказ стоит Польша.

В этом случае стоит ожидать, что те страны, которые сохранят поставки газа из России, могут нарастить объемы поставок Газпрома с целью перепродать газ своим соседям, оказавшимся в сложной ситуации. Например, Польша может получать определенные объемы газа через виртуальный реверс из Германии и «Северного потока – 1».

Еще один возможный путь для тех, кто окажется без контракта с Газпромом – это закупка российского газа на спотовой бирже. Логично, что Газпром мог бы «выбросить» на спотовый рынок Европы большие объемы. Но проблема в том, что такие операции могли проходить через дочернюю структуру Gazprom Marketing & Trading. Она располагается в Лондоне, а правительство Британии в рамках санкционного давления временно пытается национализировать эту компанию. Поэтому у Газпрома сейчас нет инструмента для торговли на европейском спотовом рынке, объясняет Громов.

Однако РФ может предложить европейцам покупать спотовые партии газа на Санкт-Петербургской бирже. Здесь будет неважно, есть контракт с Газпромом у покупателя или нет. Пока торги газом на питерской бирже идут для внутреннего потребителя, но опыт расширения на международных участников станет для нее огромным шагом в развитии. «Возможно, цена будет формироваться на основе спотовых индексов в Европе, а может продвигать собственный ценовой индекс, если объемы торгов станут значимыми», – говорит собеседник.

Для РФ это возможность сохранить объемы поставок в ЕС даже в случае разрыва части долгосрочных контрактов. Европейские страны смогут получить недостающий им газ. Правда, покупать газ на бирже придется все-таки за рубли. А вот биржевая цена на газ будет не такая «вкусная», как в долгосрочных контрактах Газпрома. Сейчас, по словам эксперта, разница почти в два раза: если на споте газ стоит 1100-1200 долларов, то в газпромовских контрактах – 600-700 долларов за тысячу кубометров.

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