20-летний Милохин обзавелся квартирой в центре Москвы

Артист приобрел свою первую недвижимость в

Москве. По имеющейся информации, квартира звезды расположена прямо в центре столицы, но район не

разглашается.

Даню Милохина активно навещают друзья, в том числе

коллеги, передает ОСН. Остальные детали пока неизвестны.

Отметим, что блогер является одним из самых странных, эпатажных и скандальных персон отечественного шоу-бизнеса. Его неоднозначные выходки сразу становятся обсуждаемыми и вызывают бурное обсуждение. Популярный певец быстро завоевал многомиллионную армию фанатов. Поклонники часто гадают о том, кто же является возлюбленной Дани Милохина?

Напомним, недавно блогер засветил в социальной сети коллегу, о которой тут же поползли слухи как об избраннице Дани Милохина. Сплетни и домыслы о романе с известной фигуристкой Евгенией Медведевой моментально остались в прошлом, хотя на шоу “Ледниковый период” Первого канала они очень правдоподобно демонстрировали влюбленность. Однако многие россияне все же были уверены – спортсменка не его поля ягода.