 

Многодетная мать-одиночка из “Дома-2” призналась в проблемах с дочерью: Орала и не узнавала меня

29.03.2022, 10:47, Разное
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Недавно 35-летняя бывшая участница шоу “Дом-2” Алена Ашмарина рассталась с очередным возлюбленным. Звезда одна воспитывает четверых детей от разных мужчин. Первая девочка Патриссия родилась у нее от первого мужа, вторая от Ильи Григоренко, с которым блогер познакомилась на “Доме-2”. Пара жила вместе семь лет. В прошлом году Ашмарина родила двойню. Кто стал отцом детей, не известно. Но блогер сообщала, что он бросил ее сразу как узнал о беременности.

Потом Алена Ашмарина начала встречаться с мужчиной по имени Рами. Но и этот союз не продержался долго.На днях звезда “Дома-2” рассказала, что с ее детьми творится странное. У дочери Алисы случился страшный приступ ночью ни с того ни с сего. Истерика длилась около двух часов.

“Она орала с надрывом, не узнавала меня”, – рассказала Ашмарина.

Блогер добавила, что в полтора года у Алисы уже было подобное состояние. Тогда она тоже внезапно проснулась ночью и кричала почти четыре часа, рвала на себе волосы. Что это было, мать так и не выяснила, судя по всему.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Алена Шмарина ждет пятого ребенка. Об этом поклонники заговорили после того, как она показала фото, на котором предстала с округлившимся животом.



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