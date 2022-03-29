Уилл Смит публично извинился за инцидент на премии “Оскар”: “Мое поведение неприемлемо”

Скандал на церемонии вручения премии “Оскар” получил свое продолжение. Уилл Смит, который незадолго до того, как был объявлен лауреатом, ударил ведущего мероприятия Криса Рока, публично извинился за свой поступок. Он сделал публикацию в социальных сетях, назвав свое поведение “непростительным” и объяснив вспышку агрессии. Актер признал, что насилии неприемлемо ни в каком виде.

Насилие во всех его формах токсично и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии премии “Оскар” неприемлемо и непростительно. Шутки про меня – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, поэтому я отреагировал эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я переступил черту и был неправ. Я смущен, и мои действия не определяют меня как человека. В мире любви и доброты нет места насилию. Я также хочу извиниться перед Академией, продюсерами церемонии, всеми участниками и всеми зрителями, кто смотрел “Оскар” по всему миру. Я хочу извиниться перед семьей Уильямсов и командой фильма “Король Ричард”. Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало весь потрясающий путь, что мы прошли вместе. Я буду работать над этим. Искренне ваш, Уилл.

В свою очередь Академия сделала официальное заявление о начале расследования случившегося.

Академия осуждает поведение мистера Смита во время вчерашней церемонии. Мы начали официальную проверку инцидента. По ее результатам мы рассмотрим, какие меры будут приняты в соответствии с нашим уставом, правилами поведения и законами штата Калифорния, – говорится в сообщении пресс-службы киноакадемии.

Уилл Смит

Напомним, во время церемонии Крис Рок пошутил по поводу очень короткой стрижки Джады Пинкетт-Смит.

Джада, люблю тебя! С нетерпением жду выхода фильма “Солдат Джейн-2”, – сказал комик, намекая на бритую голову супруги Уилла Смита.

Сначала все радостно посмеялись над шуткой, но потом Уилл Смит увидел реакцию жены, встал, вышел на сцену и ударил Криса Рока в лицо. После вернулся на свое место и оттуда в грубой форме и громко сказал Року, чтобы тот “не смел произносить имя его жены”. Отметим, что “прическа” Джады – результат алопеции (аутоиммунного заболевания, который сопровождается резкой потерей волос).

Уилл и Джада Смит

Позже в этот вечер, получив “Оскар” за лучшую мужскую роль в фильма “Король Ричард”, Уилл Смит извинился, однако, в искренность его слов поверили немногие. Организаторы премии “Оскар” отреагировали сразу: в коротком сообщении, заявив, что “Академия не одобряет насилие ни в каком виде любой форме”. Многие зрители уверены, что у Уилла Смита следует отобрать “Оскара” за неподобающее положение и нарушения кодекса церемонии.

Крис Рок и Уилл Смит