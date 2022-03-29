 

Эрдоган: «Члены делегаций не покинут Стамбул, пока не признают Крым турецким»

29.03.2022, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членам делегаций России и Украины пора поставить точку в вопросе принадлежности Крыма. Дипломаты останутся во дворце Долмабахче, пока не признают, что исторически Крым всегда был и остаётся частью Турции.

Турецкий лидер предъявил членам делегации вассальные грамоты крымскотатарских ханов из рода Гиреев, в которых они присягали на верность турецкому султану «на вечные времена». По утверждению Эрдогана, не существует никаких документов, которые бы аннулировали эту присягу и отменяли принадлежность Крыма Турции. Одновременно с этим турецким Крым признавали как русские цари, так и польские короли и даже запорожские казаки, что засвидетельствовано в знаменитом «Письме запорожцев султану Мехмеду IV».

«Вы уже много лет не можете решить этот вопрос. Не можете определиться, чей Крым. Турция готова прийти вам на помощь. Мировое сообщество никогда не признают этот регион ни частью России, ни частью Украины, потому что исторически он всегда был частью Турции. Вы останетесь здесь, в Долмабахче, пока не осознаете, что только наша точка зрения является легитимной и устроит все стороны данного противостояния», – заявил Эрдоган.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Пугачева поздравлиа Галкина с 45-летием: «Благодарю небеса, что ты пришел»

29.08 / «Бесплатные кружки марксизма-ленинизма в каждом районе»: интервью с главным коммунистом России Максимом Сурайкиным

16.01 / «Прошу прощения, был в запое»: генсек НАТО отозвал свои слова о приёме Украины в альянс

03.08 / Мнение: Собянин перешел в наступление. Маска или смерть

15.06 / Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок на гранты

04.06 / Операция «Э»

09.11 / Хорош подарочек! – Личное мнение

18.08 / Нацгвардия подала иск Дональду Трампу на 14 млн долларов из-за зимних протестов

16.09 / Теперь обхаживаем Венеру

04.01 / Обманутых дольщиков переселят в таунхаусы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика