Эрдоган: «Члены делегаций не покинут Стамбул, пока не признают Крым турецким»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членам делегаций России и Украины пора поставить точку в вопросе принадлежности Крыма. Дипломаты останутся во дворце Долмабахче, пока не признают, что исторически Крым всегда был и остаётся частью Турции.

Турецкий лидер предъявил членам делегации вассальные грамоты крымскотатарских ханов из рода Гиреев, в которых они присягали на верность турецкому султану «на вечные времена». По утверждению Эрдогана, не существует никаких документов, которые бы аннулировали эту присягу и отменяли принадлежность Крыма Турции. Одновременно с этим турецким Крым признавали как русские цари, так и польские короли и даже запорожские казаки, что засвидетельствовано в знаменитом «Письме запорожцев султану Мехмеду IV».

«Вы уже много лет не можете решить этот вопрос. Не можете определиться, чей Крым. Турция готова прийти вам на помощь. Мировое сообщество никогда не признают этот регион ни частью России, ни частью Украины, потому что исторически он всегда был частью Турции. Вы останетесь здесь, в Долмабахче, пока не осознаете, что только наша точка зрения является легитимной и устроит все стороны данного противостояния», – заявил Эрдоган.

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