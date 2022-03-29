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29.03.2022, 9:25, Новости дня
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Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле. На место также прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом пишет РИА «Новости».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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