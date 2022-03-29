Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле. На место также прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом пишет РИА «Новости».

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