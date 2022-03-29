“Не надо было покупать первак у той бабки” – Абрамович рассказал, как отравился белорусским самогоном

Российский бизнесмен Роман Абрамович призвал не распускать слухи о состоянии его здоровья.

По словам миллионера, сообщения в СМИ об отравлении не соответствуют действительности. Причиной ухудшения здоровья миллиардера стало сильнейшее похмелье, вызванное употреблением контрафактного алкоголя.

– Я жив и уже почти здоров. Никто меня не травил, влетел, как говорят в народе, по собственной дурости. В Минске встретил своего старого товарища, с которым мы вместе создавали первый кооператив. Решили вспомнить былые годы и в одном из домов на окраине города купили первак, который распили прямо на улице. Выпили не так много – литрушу на двоих, но мне хватило. То, что прокатывало в 20 лет, в 55 уже чревато, – заявил Абрамович в интервью “Комсомольской правде”.

Состояние товарища Абрамовича, с которым он употреблял самогон, не вызывает опасений. Он был также госпитализирован на следующий день после встречи с миллиардером, в настоящий момент он находится в одной из больниц Минска. КГБ Республики Беларусь начал доследственную проверку, гражданке, которая продала самогон, грозит крупный денежный штраф и до 100 часов обязательных работ.

– Личность преступницы уже установлена, это гражданка 1949 года рождения, прописанная в одном из спальных районов города Минска. Мы проведём весь комплекс мер и установим все обстоятельства произошедшего, – заявил пресс-секретарь КГБ РБ Павел Голубь.

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