 

Нефть продолжила дешеветь на всплеске заболеваемости коронавирусом в Китае

29.03.2022, 8:03, Новости дня
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Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,3%, до 108,07 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,36%, до 104,52 доллара.

Нефтяной рынок продолжает негативную динамику цен на фоне растущих опасений за мировую экономику в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере нефти – Китае. Правительство страны было вынуждено ввести жесткие ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии.

Так, с начала недели стоимость нефти марки Brent опустилась на 10,47%, а марки WTI – 8,3%.

«Спрос на нефть в Китае составляет примерно 15 млн баррелей в сутки», – сказал Bloomberg президент Lipow Oil Associates LLC в Хьюстоне Энди Липоу. «Масштабы распродажи отражают опасения, что коронавирусные ограничения в Китае могут распространиться, что значительно повлияет на спрос в то время, когда нефтяной рынок пытается найти альтернативы поставкам российской нефти», – добавил эксперт.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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