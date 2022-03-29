 

В Кремле указали на последствия отказа ЕС платить за газ в рублях

29.03.2022, 8:03, Новости дня
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Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза (ЕС) платить за него в рублях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил в интервью PBS, что «мы не будем заниматься благотворительностью, посылать газ бесплатно в Западную Европу», передает РИА «Новости».

На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: «Нет оплаты – нет газа».

При этом он отметил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.

Ранее Песков заявлял, что модальности оплаты российского газа в рублях прорабатываются.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка РФ и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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