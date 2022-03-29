 

В Минобороны России сообщили о подразделениях с символикой Третьего рейха в составе ВСУ, но это не факт

29.03.2022, 7:10, Новости дня
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Подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что террор и геноцид стали нормой для Украины, передает ТАСС.

«Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований», – сказал Мизинцев.

Представитель ведомства подчеркнул, что жертвами националистов становятся женщины и дети.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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