В Кремле исключили возможность применения ядерного оружия на Украине

Никто в РФ даже не рассматривает идею применения ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя распространяемые на Западе слухи о возможных действиях Москвы в связи с проводимой на Украине военной спецоперацией.

Журналист американской телекомпании PBS выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин в своем заявлении о начале операции якобы имел в виду, что РФ применит ядерное оружие, если в дело вмешается третья сторона. «Нет, я так не думаю. Но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться», – приводит ТАСС ответ Пескова на английском языке.

После этого пресс-секретаря главы государства попросили «от лица РФ исключить вероятность применения ядерного оружия» в ходе специальной военной операции на Украине. «Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия», – подчеркнул Песков. Как отметил пресс-секретарь президента, российская сторона «не сомневается, что задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены». «Но любой исход операции, конечно, не является основанием для применения ядерного оружия. У нас есть концепция [национальной] безопасности [России], в которой очень четко сказано, что только в случае угрозы существованию государства, нашей страны, мы можем применять [его]. И мы действительно будем применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны», – отметил Песков. «Давайте разделять эти две вещи. Я говорю о существовании государства и специальной военной операции на Украине. Они не имеют ничего общего друг с другом», – добавил пресс-секретаря российского лидера.

В прошлый четверг стало известно, что Белый дом сформировал команду для проработки действий США на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия против одного из союзников Вашингтона в контексте военной операции РФ на Украине. В прошлый вторник в Кремле назвали условие применения Россией ядерного оружия.

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